منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة السعودية في كأس الخليج

أدى منتخب مصر، مواليد 2009، ومدربه حسين عبداللطيف، مرانه الختامي، استعدادًا لمواجهة نظيره السعودي، في افتتاح مشوار المنتخب الوطني، بالمجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج.

وركز الجهاز الفني، خلال المران، الذي أقيم على ملعب جامعة قطر، على كيفية إنهاء الهجمات بدقة، والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، إلى جانب تنويع تنفيذ الضربات الثابتة من أماكن مختلفة بالملعب، مع تصحيح بعض المواقف الدفاعية والهجومية للاعبين.

وحرص الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب، على حضور المران، لتحفيز اللاعبين وتأكيد أهمية تحقيق بداية قوية أمام المنتخب السعودي، الذي يشارك أيضًا في بطولة كأس العالم، المقررة في نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر والسعودية في تمام السادسة إلا ربعاً، مساءً، على ملعب حمد الكبير.