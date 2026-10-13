منتخب الناشئين يختتم تدريباته قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج

اختتم منتخبنا الوطني، مواليد 2009، ومدربه حسين عبداللطيف، تدريباته مساء اليوم، استعدادًا للسفر إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس الخليج، المقررة إقامتها خلال الفترة من 17 أكتوبر الحالي وحتى 4 نوفمبر المقبل، بمشاركة 10 منتخبات.

وشارك في المران 22 لاعبًا، على أن يلحق بالمنتخب غدًا أمير حسن، مدافع نيميخين الهولندي، فيما قرر حسين عبداللطيف استدعاء عبدالعزيز خالد "إيفونا"، مهاجم النادي الأهلي، بدلًا من أمير أبوالعز لاعب مونزا الإيطالي.

وحرص شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، على عقد جلسة مع اللاعبين، بحضور الجهاز الفني، طالبهم خلالها بالتركيز وبذل أقصى جهد ممكن، من أجل الوصول إلى الأدوار النهائية، مؤكدًا دعم الاتحاد للمنتخب، برئاسة المهندس هاني أبوريدة.

وأكد غريب أن الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمشرف على المنتخب، لا يدخر جهدًا في توفير جميع احتياجات المنتخب وتذليل العقبات أمامه، من أجل تحقيق أفضل النتائج خلال البطولة.

يُذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج، التي تضم منتخبات: السعودية والكويت والعراق واليمن.