نفت القيادة المركزية الأمريكية الادعاءات الإيرانية بسرقة ناقلتي نفط إيرانيتين أمس الجمعة ، مؤكدة أن تلك الادعاءات كاذبة تماما.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها "أطلق قائد عسكري إيراني عدة ادعاءات كاذبة تتعلق بالقوات الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان : زعم القائد الإيراني أن الجيش الأمريكي سرق ناقلتي نفط إيرانيتين، وأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استعادت السيطرة عليهما بينما كان الجنود الأمريكيون على متنهما نائمين.

وأضاف : الحقيقة؛ أن إيران لم يعد لديها قوة بحرية فعلية .وإن الرواية الكاملة التي قدمها القائد العسكري الإيراني ليست سوى كذبة ملفقة أخرى.

وتابع : كما زعم القائد أن القوات البحرية الإيرانية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" (CVN 72) في اليوم الأول من عملية "الغضب الملحمي" ، مما أجبر القوات الأمريكية على طلب المساعدة من دول المنطقة لإجلاء أفرادها.

وزاد : الحقيقة ؛ أن المجموعة الضاربة المرافقة لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" كانت تتمتع بحماية قوية، ولم تتعرض لأي هجوم من جانب إيران. وفي الواقع، أكملت المجموعة الضاربة مهمة قتالية ناجحة للغاية في الشرق الأوسط وعادت بسلام إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وواصلت القيادة المركزية بيانها قائلة : زعم القائد أن القيادة المركزية الأمريكية تفرض رسوماً قدرها 2.5 مليون دولار على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز.

وأردفت القيادة بيانها قائلة : على الرغم من أن القوات الأمريكية وشركاءها الإقليميين يسيطرون على مضيق هرمز، إلا أنه لا توجد أي رسوم مفروضة على السفن العابرة.

وخُتم البيان الأمريكي بالقول : لقد نجحت جهود القيادة المركزية الأمريكية في استعادة حرية الملاحة عبر هذا الممر المائي الدولي؛ حيث عبرت آلاف السفن، ونُقلت مليارات البراميل من النفط الخام عبر المضيق بحرية وأمان تحت حماية الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من العدوان الإيراني غير المبرر.