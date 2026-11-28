

تحدث الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن أسباب الهزيمة أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن فريقه يعاني من تراجع مستوى الثقة، إلى جانب الأخطاء الدفاعية المتكررة التي أصبحت سببًا رئيسيًا في فقدان النقاط خلال المباريات الأخيرة.



وتلقى تشيلسي خسارة جديدة زادت من صعوبة موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما فشل في إيقاف سلسلة النتائج السلبية، ليواصل الفريق الابتعاد عن مستوياته المنتظرة، وسط حالة من الإحباط بين اللاعبين والجماهير.



تشابي ألونسو: تشيلسي يعاني من انخفاض الثقة



وقال تشابي ألونسو، في تصريحاته عقب المباراة، إن الفريق يواجه صعوبات واضحة في الحفاظ على تقدمه أو العودة بنتيجة إيجابية خلال المواجهات الأخيرة، مشيرًا إلى أن استقبال الأهداف في توقيتات حاسمة يؤثر بشكل كبير على معنويات اللاعبين.



وأوضح مدرب تشيلسي أن فريقه نجح في تقليص الفارق إلى 2-1، وهو ما منح اللاعبين دفعة معنوية من أجل العودة إلى المباراة، لكن استقبال الهدف الثالث أعاد الأمور إلى نقطة صعبة، وأفقد الفريق فرصة استغلال الحماس الذي أعقب تسجيل الهدف.



وأضاف ألونسو أن انخفاض الثقة أصبح واضحًا على أداء اللاعبين، مؤكدًا أن الظروف الحالية لا تسير في مصلحة تشيلسي، لكن الفريق يتحمل مسؤولية ما يحدث، وعليه العمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمة.



الأخطاء الدفاعية وراء تراجع نتائج البلوز



وتطرق المدير الفني الإسباني إلى المشكلات الدفاعية التي يعاني منها الفريق، معتبرًا أن استقبال ثلاثة أهداف في مباراة واحدة أمر لا يتناسب مع طموحات تشيلسي، خاصة في ظل المنافسة القوية التي يشهدها الدوري الإنجليزي الممتاز.



وشدد ألونسو على أن الفريق يمتلك القدرة على تقديم مستويات أفضل، لكنه يحتاج إلى تحسين التنظيم الدفاعي وتقليل الأخطاء التي تتكرر خلال المباريات، موضحًا أن استقبال هذا العدد من الأهداف يمثل أحد الأسباب الأساسية وراء الخسائر المتتالية.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع اللاعبين تحمل المسؤولية والعمل بشكل جماعي، من أجل استعادة التوازن وتصحيح المسار خلال المواجهات المقبلة.



ألونسو يدافع عن ويسلي فوفانا بعد استهجان الجماهير



وفي سياق آخر، حرص تشابي ألونسو على الدفاع عن مدافعه ويسلي فوفانا، بعدما تعرض اللاعب لاستهجان بعض جماهير تشيلسي خلال المباراة، مؤكدًا ضرورة مساندة جميع عناصر الفريق وعدم التخلي عن أي لاعب في الأوقات الصعبة.

وقال ألونسو إن المجموعة مطالبة بالتكاتف والوقوف بجانب بعضها البعض، مشيرًا إلى أن كرة القدم تشهد فترات صعبة، لكن التعامل معها يجب أن يكون من خلال الدعم والعمل الجماعي، وليس توجيه الانتقادات التي قد تزيد الضغوط على اللاعبين.



ترتيب تشيلسي في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة



وبهذه النتيجة، تلقى تشيلسي خسارته الثالثة على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والرابعة خلال آخر خمس مباريات، ليواصل نزيف النقاط الذي يهدد موقفه في جدول الترتيب.

وتجمد رصيد البلوز عند 16 نقطة في المركز الثامن، مع احتمالية التراجع إلى مركز أدنى بنهاية منافسات الجولة الثانية عشرة، وهو ما يضع تشابي ألونسو أمام تحدٍ كبير لاستعادة ثقة اللاعبين وتحسين النتائج، قبل أن تتفاقم أزمة الفريق خلال الفترة المقبلة.