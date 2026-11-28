حررت الفنانة لقاء سويدان محضرًا بقسم شرطة حدائق أكتوبر، اتهمت فيه شخصين من سكان كمبوند «أوبريت جرين» بتهديدها وإيذائها، على خلفية اعتراضهما على تصويرها بثًا مباشرًا تتحدث خلاله عن أزمة توصيل المرافق داخل الكمبوند، فيما بدأت أجهزة أمن الجيزة فحص ملابسات البلاغ والوقوف على تفاصيل الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حالة تضرر داخل كمبوند «أوبريت جرين» بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الفنانة لقاء سويدان تقدمت ببلاغ تتضرر فيه من اثنين من قاطني الكمبوند.

واتهمت الفنانة في محضرها شخصًا بتهديدها بإلحاق الأذى بها أثناء وجودها داخل الكمبوند في ضيافة أحد السكان، وذلك خلال تصويرها بثًا مباشرًا للحديث عن أزمة توصيل المرافق، كما اتهمت شخصًا آخر بإرسال تسجيل صوتي عبر مجموعة السكان على تطبيق «واتساب»، تضمن عبارات تهديد بالإيذاء.

وكشفت تفاصيل البلاغ أن التسجيل الصوتي جرى تداوله عبر مجموعات السكان، وتضمن تهديدًا للفنانة بعبارة «هجيبها من شعرها»، وهو ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وتكثف أجهزة أمن الجيزة فحص ملابسات الواقعة، والتحقق من مضمون التسجيل الصوتي المتداول، وسماع أقوال أطراف البلاغ، للوقوف على حقيقة التهديدات وظروف حدوثها، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.