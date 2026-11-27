تشهد أروقة النادي الأهلي حالة من الحراك على أكثر من صعيد، في ظل استمرار البحث عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وتجدد الحديث عن إمكانية عودة السويسري مارسيل كولر لقيادة الفريق، بالتزامن مع تطورات مقترح إقامة بطولة كأس السوبر المصري في العراق، فضلًا عن الجدل المثار حول مستقبل المغربي أشرف بن شرقي وإمكانية انتقاله إلى الدوري الليبي.



وتأتي هذه الملفات الثلاثة في توقيت مهم بالنسبة لإدارة الأهلي، التي تسعى إلى حسم عدد من القرارات الفنية والتنظيمية، إلى جانب الحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.



عودة مارسيل كولر إلى الأهلي.. هل يتحقق السيناريو؟

عاد اسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأهلي والحالي لنادي زيوريخ، إلى دائرة الترشيحات لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر، بعد رحيل المغربي الحسين عموتة.



وكشفت تقارير صحفية عن وجود دعم داخل مجلس إدارة الأهلي لفكرة إعادة كولر، مع طرح اسمه خلال المناقشات الخاصة باختيار المدير الفني الجديد.



ووفقًا لما تم تداوله فى تقارير صحفية، فإن كولر يفتح الباب أمام العودة، ولكن بشروط تضمن تجنب المشكلات التي واجهها خلال تجربته السابقة مع النادي، في الوقت الذي لا يرحب فيه بعض المسؤولين عن إدارة الكرة بالفكرة.



في المقابل، تدرس إدارة الأهلي عددًا من السير الذاتية لمدربين أجانب، من بينهم السويسري مارسيل كولر، والفرنسي ديسابر، والبرتغالي بينو، والكرواتي يورتيتش، لحسم هوية المدير الفني المقبل.



السوبر المصري في العراق.. المقترح ينتظر الحسم

وفي ملف آخر، عاد مقترح إقامة بطولة كأس السوبر المصري الرباعي في العراق إلى الواجهة، بعدما كشف أحمد عودة الموسوي، مستشار وزير الشباب والرياضة العراقي، عن وجود ترحيب مبدئي بالفكرة.



وأوضح الموسوي أن اللقاء الذي جمع وزير الشباب والرياضة العراقي بنظيره المصري جوهر نبيل تناول إمكانية استضافة البطولة، مشيرًا إلى أن المقترح لا يقتصر على المباراة النهائية فقط، بل يتضمن إقامة البطولة بالكامل داخل العراق.



وأكد أن الجماهير العراقية لديها شغف كبير بالأندية المصرية، وأن المقترح حظي بترحيب من وزير الشباب والرياضة المصري.



في المقابل، أكد جوهر نبيل أن إقامة البطولة في العراق لا تزال محل دراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى ترتيبات رسمية ودبلوماسية وتنظيمية بين البلدين، إلى جانب التنسيق بين الجهات الرياضية المعنية.



وكان من المقرر إقامة البطولة خلال نوفمبر الجاري، قبل تأجيلها عقب اعتذار الإمارات عن استضافتها.



أشرف بن شرقي يحسم موقفه من عروض أهلي بنغازي

أما الملف الثالث فيتعلق بمستقبل المغربي أشرف بن شرقي، جناح النادي الأهلي، بعدما تجدد الحديث عن اهتمام أهلي بنغازي الليبي بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.



وكشفت تقارير صحفية أن النادي الليبي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب، وحدث تواصل شفهي معه لاستطلاع موقفه من الانتقال إلى الدوري الليبي، إلا أن بن شرقي لم يُبدِ رغبة في خوض التجربة، مفضلًا الاستمرار مع الأهلي.



ولم يصل إلى النادي الأهلي أي عرض رسمي من أهلي بنغازي حتى الآن، في الوقت الذي يتمسك فيه مسؤولو القلعة الحمراء باستمرار اللاعب، باعتباره أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق.



ويرتبط بن شرقي بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعدما انضم إلى الفريق في يناير 2025 قادمًا من الريان القطري في صفقة انتقال حر، وهو ما يفتح ملف تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.



الأهلي أمام 3 ملفات مهمة

وبين البحث عن مدير فني جديد، وحسم مصير استضافة السوبر المصري في العراق، وتحديد مستقبل أشرف بن شرقي، تبدو إدارة الأهلي أمام مجموعة من الملفات المهمة التي تحتاج إلى قرارات واضحة خلال المرحلة المقبلة.



وتبقى عودة كولر ومستقبل بن شرقي من أبرز الملفات المرتبطة بالجانب الفني، بينما ينتظر مقترح استضافة السوبر المصري في العراق استكمال الإجراءات والتنسيقات الرسمية قبل الإعلان عن القرار النهائي.