كشف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن ارتفاع ملحوظ في عمليات التخريب المنسوبة إلى روسيا داخل القارة الأوروبية، بنسبة 16% خلال العام المنتهي في سبتمبر 2026، مع لجوء موسكو إلى عملاء أكثر مهارة واستخدام أساليب تفجيرية أكثر تطورًا.

حملة أوروبية لعرقلة دعم أوكرانيا

واتهم حلفاء رئيسيون لأوكرانيا موسكو بشن حملة واسعة على مستوى أوروبا تشمل هجمات إلكترونية وطائرات بدون طيار، بهدف عرقلة الدعم المقدم لكييف، من بينها محاولة هجوم بطائرة مسيّرة في مطار لايبزيج الألماني في أغسطس الماضي.

في المقابل، رفضت موسكو الاتهامات الصادرة عن الحكومات الغربية وأجهزة الاستخبارات، ونفت أي دور لها في تلك الحوادث.

عملاء شبه محترفين ومتفجرات موقوتة

وأوضح المعهد أن المجندين غير المهرة ما زالوا ينفذون معظم العمليات، إلا أن فئة شبه ماهرة بدأت تستخدم أساليب أكثر تعقيدًا، من بينها أجهزة متفجرة مرتجلة مزودة بصواعق موقوتة وعن بُعد.

وأضاف التقرير: "الاعتقالات تُزيل الوكلاء، لكن من غير المرجح أن تردع أجهزة الاستخبارات الروسية التي توجههم".

ألمانيا وبولندا في صدارة الاستهداف

وتوقع مركز الأبحاث أن تظل ألمانيا وبولندا الدولتين الأكثر استهدافًا، نظرًا لأن شبكات النقل والخدمات اللوجستية والصناعية لديهما أساسية لتزويد أوكرانيا بالإمدادات.

وفي لايبزيج، في 4 أغسطس، عُثر على طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات بالقرب من طائرة شحن أوكرانية من طراز أنتونوف تُستخدم لنقل الإمدادات العسكرية، ويشتبه المحققون في أن طائرة مسيّرة ثانية اصطدمت بطائرة شحن تابعة لشركة "دي إتش إل" بعد وقت قصير من تعليق العمليات في المطار.

ويُعد المطار مركزًا للشحن والخدمات اللوجستية العسكرية، ويستخدمه حلف شمال الأطلسي وشركة أنتونوف إيرلاينز الأوكرانية للإمدادات العسكرية.

أكثر من نصف الحوادث طالت البنية الحيوية

وقال المعهد إن استهداف البنية التحتية الحيوية، وتحديدًا العسكرية والصناعية والنقل، شكّل أكثر من نصف الحوادث المسجلة بين أكتوبر 2025 وسبتمبر 2026.

وفي سياق متصل، حذرت بريطانيا يوم الثلاثاء شركات الدفاع التي تعمل مع الجيش الأوكراني من أنها تواجه تهديدًا متزايدًا بالتخريب من روسيا.

وردت السفارة الروسية في لندن آنذاك بالقول: "ليس لدى روسيا أي خطط أو أسباب أو نوايا لمهاجمة المملكة المتحدة".

يُذكر أنه في العام الماضي، سُجن عدد من الرجال البريطانيين بتهمة إضرام النار عمدًا في شركة مرتبطة بأوكرانيا، بناءً على طلب من موسكو، وفقًا للسلطات البريطانية.