هنأ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد عبد العظيم عبد الله، عميد كلية علوم الرياضة، بمناسبة فوزه بجائزة «الكنانة للتميز الرياضي» في نسختها الثالثة، تقديرًا لمسيرته الأكاديمية والقيادية وإسهاماته في المجال الرياضي.

وأعرب الدكتور شريف خاطر عن تقديره للدكتور أحمد عبد العظيم، مشيدًا بجهوده وإسهاماته الأكاديمية والمهنية، مؤكدًا أن هذا الفوز يُضاف إلى سجل إنجازاته، ويعكس مكانته في الأوساط الأكاديمية والرياضية.

حيث جاء الفوز بالجائزة خلال مؤتمر الكود المهني للتصنيف والتوصيف الوظيفي للمهن الرياضية، الذي نظمته النقابة العامة للمهن الرياضية بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق، والكابتن طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، ونخبة من القيادات الأكاديمية والرياضية.

ويأتي هذا التتويج ليعكس تقديرًا لما قدمه من جهود في مجال التعليم الرياضي والبحث العلمي والإدارة الأكاديمية، وليؤكد أهمية الدور الذي يقوم به أساتذة الجامعات والقيادات العلمية في بناء كوادر رياضية مؤهلة، قادرة على مواكبة التطورات الحديثة، والمشاركة في صناعة مستقبل الرياضة المصرية وفق أسس علمية ومهنية متطورة.

كما تحمل الجائزة في نسختها الثالثة رسالة تقدير للكفاءات التي استطاعت أن تجعل من العلم والخبرة والتطبيق العملي مسارات متكاملة، وأن تقدم نموذجًا للأكاديمي الذي لا يتوقف دوره عند قاعات الدراسة، وإنما يمتد إلى تطوير المؤسسات، وصقل مهارات الأجيال،

وتولى الدكتور أحمد عبد العظيم عمادة كلية علوم الرياضة بجامعة المنصورة، عقب صدور قرار جمهوري بتعيينه، قبل تجديد الثقة فيه لفترة ثانية في يناير 2024، ليواصل قيادة الكلية والعمل على تطوير منظومتها الأكاديمية والإدارية، وتعزيز دورها في إعداد الكوادر المتخصصة في مختلف مجالات الرياضة.

وشهدت الكلية خلال فترة توليه العمادة اهتمامًا بتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، والتوسع في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، والعمل على تأهيل الطلاب والخريجين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة في مجالات التدريب والإدارة والتأهيل الرياضي.

كما يمثل تجديد الاعتماد الأكاديمي للكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إحدى محطات التطوير المؤسسي، التي تعكس الاهتمام بمعايير الجودة، وتعزيز كفاءة العملية التعليمية، وتوفير بيئة أكاديمية تدعم التميز والابتكار، وتواكب المعايير الحديثة في التعليم الجامعي.

وتستهدف هذه الجهود تعزيز مكانة كلية علوم الرياضة بجامعة المنصورة باعتبارها مؤسسة علمية متخصصة، لا يقتصر دورها على تخريج الكوادر، بل يمتد إلى الإسهام في تطوير الفكر الرياضى.

ويأتي التكريم الأخير ليضيف دلالة جديدة إلى مسيرته، في ظل تقدير المؤسسات الرياضية والعلمية للنماذج التي تجمع بين الخبرة والتخصص والقدرة على القيادة والتطوير، وتؤمن بأن الارتقاء بالرياضة يبدأ من الاستثمار في العلم، وتأهيل الكوادر، وتطوير المؤسسات التي تصنع الأجيال القادمة

ولم يكن مؤتمر الكود المهني للتصنيف والتوصيف الوظيفي للمهن الرياضية مجرد مناسبة للتكريم، بل جاء في إطار توجه نحو تنظيم المهن الرياضية، وتحديد المسارات الوظيفية، وتعزيز قيمة التخصص والكفاءة، بما يدعم تطور القطاع الرياضي ويواكب احتياجاته المستقبلية.