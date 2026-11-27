بين أجواء خريفية مستقرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تستعد البلاد لاستقبال حالة من التقلبات الجوية مع بداية الأسبوع المقبل، بعدما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع منخفض آخر على سطح البحر، ما ينذر بفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط قوي للرياح، إلى جانب تراجع درجات الحرارة على عدد من المحافظات.

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، موضحة أن الأجواء الخريفية المستقرة تستمر حاليًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

كتل هوائية باردة وانخفاض درجات الحرارة

وقالت منار غانم، خلال تصريحاتها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية منخفضة في درجات حرارتها، قادمة في معظمها من جنوب أوروبا وتمر على البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الطبيعية أو أقل قليلًا.

وأضافت أن الطقس خلال ساعات النهار يكون مائلًا للدفء على معظم محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على محافظات جنوب الصعيد، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية.

فرص سقوط أمطار على السواحل وشمال الوجه البحري

وأوضحت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، بينما تضعف فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية، ولا تتجاوز احتمالاتها نحو 10%.

وأشارت إلى ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من البلاد، قد تحجب جزءًا من أشعة الشمس، وتكون مصحوبة بفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة.

تحذير من الشبورة المائية وبرودة ساعات الليل

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، حذرت من استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

وناشدت قائدي السيارات ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة، وتشغيل كشافات الشبورة والالتزام بتعليمات المرور، محذرة في الوقت نفسه من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وعدم الانخداع بارتفاعها النسبي خلال ساعات النهار.

منخفض جوي يضرب البلاد الاثنين المقبل

وعن تطورات الحالة الجوية، كشفت منار غانم عن بدء موجة من التقلبات الجوية اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا بالتزامن مع منخفض آخر على سطح البحر، وهو ما قد يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في حالة الطقس.

وأوضحت أن المنخفض الجوي يصاحبه فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، خاصة على المناطق الساحلية، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة ونشاط قوي للرياح، قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.

درجات الحرارة تصل إلى 20 درجة بالقاهرة

وتوقعت المتنبئ الجوي تراجع درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة تأثير المنخفض الجوي لتسجل نحو 20 و21 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل إلى ما بين 10 و12 درجة.

وأكدت أن شدة التقلبات الجوية ستختلف من محافظة إلى أخرى وفقًا لطبيعة تأثير المنخفض الجوي، مشيرة إلى أن تطورات الحالة الجوية تخضع للمتابعة المستمرة، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية للاطلاع على آخر التحديثات بشأن فرص الأمطار ونشاط الرياح ودرجات الحرارة.