عقد اليوم، بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والمغرب الفاسي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل المغرب الفاسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الوردي.

وفي المقابل يرتدي المغرب الفاسي الأسود في الأصفر، بينما يرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد عادل مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، ومحمد نجم مسئول التسويق، وزياد أشرف إداري الفريق.