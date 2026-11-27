بين ساعات طويلة من القلق والانتظار، وقلوب معلقة بأمل العثور على ذويهم أحياء، عاش أهالي ضحايا حريق سيارة المواد البترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق رحلة قاسية للبحث عن المفقودين، بعدما تحولت لحظات الحادث إلى مأساة إنسانية تركت خلفها جثامين متفحمة وأسرا تنتظر معرفة مصير أحبائها.

ومع صعوبة التعرف على بعض الضحايا بسبب آثار الحريق، لعبت تحاليل البصمة الوراثية DNA دورا حاسما في كشف هويات عدد من المفقودين، لتسدل الستار على رحلة من الغموض والانتظار، وتعود الجثامين إلى أسرها لتبدأ رحلة أخرى من الوداع والفقد.

كيرلس أديب.. نهاية رحلة البحث

كان المهندس كيرلس أديب من بين الأسماء التي شغلت الرأي العام عقب اختفائه في أعقاب حادث الوراق، قبل أن يُعلن العثور على جثمانه والتعرف عليه، حيث كشفت إحدى المقربات منه عن وقوعه ضمن ضحايا الحادث الأليم، وأعلنت موعد صلاة الجنازة، لتنتهي رحلة البحث عنه بخبر مؤلم لأسرته ومحبيه.

محمود جمال.. التعرف على سائق السوزوكي الحمراء

كما تمكن الأهالي من التعرف على جثمان محمود جمال عبدالراضي عيسى، قائد السيارة السوزوكي الحمراء، الذي لقي مصرعه في حادث الطريق الدائري، لتنتهي حالة الغموض التي أحاطت بهويته خلال الساعات الماضية، وسط حالة من الحزن بين ذويه.

تامر عبد السلام.. أمين شرطة كان ضمن المفقودين

وامتدت قائمة الضحايا لتشمل تامر عبد السلام، أمين الشرطة الذي عُثر على جثمانه بعد ساعات من تداول صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة من أسرته للتوصل إلى مكانه، بعدما انقطعت أخباره عقب اندلاع الحريق.

ثلاثة زملاء جمعهم العمل وفرّقهم الحادث

وفي مشهد آخر من المأساة، عثر على جثامين معتز شوقي غريب وعماد محمد إبراهيم، من ضحايا حريق دائري الوراق، وذلك بعد ساعات من العثور على جثمان زميلهما محمد أشرف الخولي، لتكتمل فصول مأساة ثلاثة من العاملين بشركة واحدة، جمعتهم زمالة العمل، وفرّقهم الحادث المروع.

وهكذا، تحولت رحلة البحث عن المفقودين في حريق دائري الوراق إلى سلسلة من لحظات التعرف والوداع، بعدما ساهمت تحاليل البصمة الوراثية في كشف هويات الضحايا، ليعود كل جثمان إلى أسرته، بينما تبقى ذكريات الحادث ووجع الفقد حاضرين في قلوب ذويهم.