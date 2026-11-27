أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة قررت إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، عقب صلاة الجمعة، مع تخصيص الخطبة للحديث عن التراحم والتكاتف والتضامن بين أفراد المجتمع في أوقات الأزمات.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري قرر تغيير موضوع خطبة الجمعة، لتتناول التضامن والتساند في مواجهة الشدائد، تأكيدا على أن المجتمع يقف صفا واحدا في مواجهة المحن، وأن ما يصيب فردا يمتد أثره إلى الجميع.

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن المساجد القريبة من موقع الحادث شاركت في جهود التضامن، من خلال دعوة المواطنين عبر مكبرات الصوت للمساعدة وتقديم الدعم، لافتا إلى أن أئمة الوزارة ومديري المديريات توجهوا إلى المستشفيات والمنازل لتقديم واجب العزاء والمساندة النفسية لأسر الضحايا والمصابين.

وأكد أن مشاهد التكاتف التي شهدها الحادث، سواء من المواطنين الذين تبرعوا بالدم أو قدموا المساعدة في موقع الحادث أو دعموا المصابين وأسرهم، تعكس أصالة الشخصية المصرية وروح التضامن المتجذرة في المجتمع.

وشدد رسلان على أن الإيمان بقضاء الله وقدره لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب وتحمل المسؤولية، موضحا أن الالتزام بقواعد الطريق والقيادة الآمنة يمثل جزءا أصيلا من حسن التدين وحماية الأرواح، متابعا: الوزارة تعمل على إعداد حملة متكاملة للتوعية بآداب وضوابط الطريق، تستهدف المارة والراكبين والسائقين، بالتعاون مع المؤسسات المعنية.