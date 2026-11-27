سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب، اليوم الجمعة، بسيارة نقل ثقيل أثناء سيرها بمنطقة الغيط الصعيدي بمحرم بك بحي وسط، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة محرم بك إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد اشتعال النيران بسيارة نقل ثقيل بطريق ترام المدينة، وانتقل ضباط القسم قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اشتعال النيران بالإطار الخلفي لسيارة نقل ثقيل تحمل معدة إثر ارتفاع درجة الحرارة، ما أسفر عن تصاعد الدخان وألسنة النيران، وذلك حدوث إصابات أو تعطيل لحركة المرور.

وأخمدت سيارات الإطفاء النيران ومنعت امتدادها إلى العقارات أو السيارات بمحيط الحادث.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.



