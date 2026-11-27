أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياض اليوم الجمعة.

زوال الخطر عن أبها وخميس مشيط



في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أصدر الدفاع المدني تنبيهًا بزوال الخطر عن أبها وخميس مشيط، داعيا إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا.

وكان التحالف أعلن أمس الخميس، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.‏

وأكدت المملكة في عدة بيانات حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وحماية منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.