نفذت مديرية الصحة ببني سويف حملات تفتيشية مكبرة على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة والقرى أسفرت عن ضبط وإعدام 800 كجم و278 لترًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى تحرير 142 محضر لمخالفات صحية متنوعة.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتحت إشراف الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وبمشاركة فريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية، في إطار خطة تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وضمان سلامة الأغذية المتداولة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملات عن ضبط 400 كجم و245 لترًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 100 كيس سناكس، و24 كيس حليب كامل الدسم، و20 زجاجة خل تفاح، و20 علبة عصير، و10 زجاجات صوص، و20 علبة مسحوق كيك، و30 عبوة مشروبات نعناع وكركديه، و250 كيس صلصة طماطم، و3 علب شوكولاتة بالحليب بطعم البندق، و20 علبة آيس كريم بودر بنكهة الفراولة، و50 كيس فيجيتار حار، و30 كيس مكرونة، و10 أكياس آيس كريم بودر، بالإضافة إلى مخلفات شيبسي.

كما أسفرت الحملات عن إعدام 400 كجم من المنتجات الغذائية و33 لترًا من المشروبات، شملت منتجات اللحوم والدواجن والألبان وزيت الطعام والخل، لظهور علامات الفساد والتلف عليها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتضمنت النتائج التوصية بوقف نشاط بعض المنشآت الغذائية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة ووجود خطر داهم على الصحة العامة، وتحرير 142 محضر لمخالفات صحية متنوعة، شملت عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، فضلًا عن سحب 13 عينة من المواد الغذائية وإرسالها إلى المعمل المشترك لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات الصحية.

كما تم المرور على 260 منشأة غذائية بمختلف مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، في إطار استمرار جهود الرقابة على تداول الأغذية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية