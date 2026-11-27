أفادت القناة الأولى بافتتاح أول عيادة تخصصية لعلاج حالات الحساسية الصدرية المستعصية والشديدة بقسم الأمراض الصدرية بمستشفيات جامعة بني سويف، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات الطبية المتخصصة وتوفير أحدث وسائل التشخيص والعلاج للمرضى.

وأوضح الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، أن افتتاح العيادة يأتي في إطار خطة المستشفيات للتوسع في التخصصات الطبية الدقيقة، وتقديم رعاية متكاملة للمرضى الذين يعانون من الحساسية الصدرية والأزمات المستعصية، وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية.

فريق طبي متخصص لمتابعة الحالات

وتضم العيادة فريقًا طبيًا من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض الصدرية، لتقديم خدمات التشخيص والعلاج، إلى جانب وضع برامج متابعة دورية للمرضى وتقييم مدى استجابتهم للعلاج، بما يسهم في تحسين النتائج العلاجية والحد من المضاعفات.

استقبال المرضى يومًا أسبوعيًا

ومن المقرر أن تعمل العيادة يومًا واحدًا أسبوعيًا لاستقبال المرضى، بما يوفر خدمات طبية متخصصة لأبناء محافظة بني سويف ومحافظات الصعيد، ويخفف عنهم مشقة الانتقال إلى مراكز علاجية بعيدة للحصول على الرعاية اللازمة.