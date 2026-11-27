تستضيف القاهرة، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2026، اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WFEO)، التابع للأمم المتحدة، إلى جانب المؤتمر الدولي «الهندسة من أجل النقل المستدام»، الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية، برعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة النقل، وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونخبة من خبراء وقيادات قطاع النقل والهندسة من مختلف دول العالم.

ويأتي تنظيم المؤتمر في ضوء قرار الأمم المتحدة باعتبار السنوات العشر، بدءًا من عام 2026، عقدًا للنقل المستدام، بما يعكس أهمية الحدث في مناقشة دور الهندسة والتكنولوجيا في تطوير منظومات النقل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويُعد الحدث من أبرز الفعاليات الهندسية الدولية، حيث يجمع قيادات العمل الهندسي وممثلي أكثر من 100 دولة، لبحث مستقبل النقل المستدام، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية، وتعزيز التعاون في المجالات الهندسية والتكنولوجية.

الهندسة من أجل النقل المستدام

وأكد الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، حرص النقابة على تعظيم الاستفادة من استضافة هذا التجمع الهندسي الدولي، ومشاركة قيادات العمل الهندسي وممثلي أكثر من 100 دولة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لاستضافة الفعاليات الهندسية الكبرى.

وأضاف أن استضافة اجتماعات الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية تدعم جهود الدولة في مجالات التنمية المستدامة والنقل الذكي، وتتيح إبراز المشروعات القومية والفرص الاستثمارية في قطاعي البنية التحتية والنقل، إلى جانب تعزيز التعاون الفني والعلمي مع المنظمات الدولية.

وأشار عبد الغني إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجالات الهندسة والنقل المستدام، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تطوير البنية التحتية ومنظومات النقل.

وأوضح أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار استراتيجية نقابة المهندسين المصرية لتوسيع نطاق التعاون مع المنظمات الهندسية الدولية، وتعزيز حضور مصر في المحافل الهندسية العالمية، ودعم دور المهندس المصري، وإبراز الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الدولة في مجالات الهندسة والبنية التحتية والنقل.