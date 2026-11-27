نعى الإعلامي إيهاب الكومي ضحايا حادث الوراق الأليم، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ومؤكدًا أن الوراق عاشت ليلة حزينة جراء هذا الحادث المأساوي.

وقال إيهاب الكومي، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: "الوراق عاشت ليلة حزينة، والجميع في مصر تحرك بسبب هذا الحادث، وكل من خرج من بيته للبحث عن عمل فهو شهيد". .

واستشهد الكومي بقول الله تعالى: "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين"، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.