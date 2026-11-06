إيهاب الكومي: اتحاد الكرة لم يتخذ قرارا بإقالة حسام حسن من منصبه

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن موقف اتحاد الكرة المصري من مستقبل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن الاتحاد لن يتخذ قرارًا بإقالته من منصبه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الكومي خلال تقديمه برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن طارق سليمان، المدرب العام لمنتخب مصر، سيتولى إدارة مباراتي مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصير حسام حسن قد يشهد تطورات عقب المواجهتين، سواء بالاستقرار على رحيله أو استمراره في قيادة الفراعنة.

وأضاف أن علي ماهر يأتي في مقدمة الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر حال اتخاذ قرار بالتغيير، يليه حسام البدري.