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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا

المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا

حصد المتحف المصري الكبير جائزة «بايستوم 2026» من بورصة البحر المتوسط للسياحة الأثرية بإيطاليا وتسلمها الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل المتحف المصري الكبير، تقديرًا لدوره في صون التراث الأثري وتعزيز الحوار والتعاون الثقافي بين شعوب منطقة البحر المتوسط. 

تعزيز الحوار بين الثقافات وتثمين التراث الثقافي والترويج للسياحة الأثرية

وتعود الجائزة إلى عام 2005، وتُمنح للشخصيات والمؤسسات التي تسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات وتثمين التراث الثقافي والترويج للسياحة الأثرية. 

وتُعد بورصة البحر المتوسط للسياحة الأثرية، التي انطلقت عام 1998، منصة دولية تجمع المتخصصين والمهتمين بالتراث والسياحة الأثرية، وتدعم تبادل الخبرات والتعاون بين الدول.

وأعرب الدكتور أحمد غنيم عن اعتزازه بهذا التكريم الدولي، مؤكدًا أن حصول المتحف المصري الكبير على هاتين الجائزتين يمثل تقديرًا للجهود المؤسسية المبذولة لتقديم نموذج متحفي معاصر يجمع بين التميز في العرض المتحفي، والتوظيف الفعّال للتكنولوجيا، وإتاحة التراث الأثري للجمهور في إطار من المعايير العلمية والمهنية.

وأضاف أن هذه الجوائز تمثل حافزًا لمواصلة تطوير تجربة الزائر، وتعزيز دور المتحف باعتباره منصة للتعلم والتفاعل الثقافي وتبادل المعرفة، بما يتيح للأجيال الجديدة التعرف على الحضارة المصرية بصورة تفاعلية، ويدعم بناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة.

وتُعد جائزة «بايستوم» من الجوائز الدولية التي تُمنح منذ عام 2005 للشخصيات التي تقدم إسهامات بارزة في الترويج للتراث الأثري، وتعزيز السياحة الثقافية، ودعم الحوار بين الثقافات والحضارات.

بايستوم 2026 المتحف المصري الكبير بورصة البحر المتوسط بورصة البحر المتوسط للسياحة الأثرية إيطاليا

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