"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

في مشهد إنساني يجسد أسمى معاني الوفاء والتلاحم، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عقد قران “أميرة”، كريمة بطل مصر والقوات المسلحة الشهيد العميد أركان حرب محمد سعد مصطفى عياد، عرفاناً بالجميل وتقديراً لتضحيات شهداء الوطن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة عام 2018، عندما خاطبت ابنة الشهيد رئيس الجمهورية بحلم كان يراودها قائلة: "يوم فرحي حلمي يكون والدي معايا"، ليرد عليها الرئيس وقتها بعهده الشهير: "إن كان يكفيكي إننا نحضر فرحك سنحضره".

بعد استشهاد والدي.. أنا مين هايمسك إيدى فى فرحى؟

وعن ذكريات أميرة مع والدها الشهيد، قالت: "إننا عانينا فترة طويلة بعد فقدان أهم شيء فى الحياة وهو الأب، وهو السند الحقيقى للأسرة، ثم أخى الأصغر، كان هناك حفل زفاف ابنة عمتي ووالدها متوفى، فكان والد أميرة هو من أخذ بيدها خلال فرحها"، متسائلة "وبعد استشهاد والدي.. أنا مين هايمسك إيدى فى فرحى؟".



موعد الوفاء بالعهد

واليوم، وبعد مرور 8 سنوات، جاء موعد الوفاء بالعهد وسط أجواء مفعمة بالبهجة والتقدير.

وعبرت «أميرة»، عن سعادتها البالغة لاستجابة رئيس الجمهورية وحرصه على التواجد في عقد قرانها، قائلة إن والدها كان يقدم الدعم الكامل للأسرة لمواجهة صعوبات الحياة رغم طبيعة عمله الشاقة، مشيرة إلى أن حزن الأسرة عقب استشهاد العائل وفقدان شقيقها الأصغر قد خفت وطأته بفضل الدعم والمساندة المستمرة وتخليد اسم والدها الشهيد.

ومن جانبها، وجهت والدة العروس أرملة الشهيد الشكر للقيادة السياسية والأجهزة المعنية، مؤكدة أن تلبية الرئيس لطلب ابنتها وحضوره حفل الزفاف يعكس حرص الدولة على الوقوف بجانب أسر الشهداء والتأكيد التام على أن الشعب والجيش والشرطة يد واحدة لا تفرّقهم الصعاب.

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