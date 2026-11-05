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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. ننشر قائمة المصابين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بمساكن طابا في بنها

جانب من الحادث
جانب من الحادث
إبراهيم الهواري

شهدت منطقة مساكن طابا بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مساء اليوم، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وجاءت أسماء المصابين  كالتالي:
1- مصطفى عبد الحميد، 30 سنة، كسر بالقدم اليسرى وجرح بالرأس.
2- ابتسام حسين السيد، 41 سنة، كسر بالمفصل والحوض وجرح بالجبهة.
3- فتحية كرم عبد المعطي، 23 سنة، من ميت عاصم، اشتباه ما بعد الارتجاج.
4- يزن عمر عبد العال، سنة ونصف، ولم ترد تفاصيل الإصابة.
5- ثريا رمضان إمام، 24 سنة، من كفر العرب، سحجات وكدمات.
6- أحمد عبد المجيد رفعي، من كفر فرسيس، كسر بالساق اليسرى.
7- أحمد عادل مصطفى، 18 سنة، كسر بالساق اليمنى.
8- آية مرزوق الطوخي، 29 سنة، من كفر العرب.
9- محمد أحمد رشاد، 28 سنة، اشتباه جرح بالجبهة وكسر بالساقين.
10- محمد السيد محمد، يعاني من كسر بالساقين والحوض، واضطراب بدرجة الوعي، مع الاشتباه في نزيف بالمخ.
وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها، لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الرعاية اللازمة، فيما تتابع الجهات المختصة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية محافظة القليوبية مساكن طابا بنها حادث تصادم

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