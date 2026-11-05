عودة الشحات وأقطاي والدبيس لقائمة الأهلي أمام السكة الحديد.. وموقف إمام عاشور يترقب الحسم| خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن استعادة الفريق الأول لكرة القدم جهود عدد من لاعبيه قبل مواجهة السكة الحديد، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

عودة الشحات وأقطاي والدبيس لقائمة الأهلي أمام السكة الحديد.. وموقف إمام عاشور يترقب الحسم

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن حسين الشحات وعبد الله أقطاي وكريم الدبيس أصبحوا جاهزين للمشاركة مع الأهلي، بعد تعافيهم الكامل من الإصابات التي أبعدتهم عن الفريق خلال الفترة الماضية، ليمنحوا الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة خيارات إضافية قبل اللقاء.

وأضاف أن مروان عطية وأحمد سيد زيزو يعودان أيضًا إلى حسابات الجهاز الفني، بعدما حصلا على راحة خلال المباراة السابقة، وهو ما يزيد من المنافسة بين اللاعبين على حجز أماكنهم في التشكيل الأساسي.

وأوضح المصدر أن ياسر إبراهيم ومحمد هاني مستمران ضمن حسابات القائمة، بعد عودتهما للمشاركة في المواجهة الماضية، الأمر الذي يمنح عموتة مساحة أوسع للمفاضلة بين عناصر الخط الخلفي.

وأشار إلى أن موقف إمام عاشور من الانضمام إلى قائمة مباراة السكة الحديد لم يُحسم حتى الآن، رغم انتظام اللاعب في التدريبات بقوة، مؤكدًا أن القرار النهائي سيكون وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات المباراة.

ويواصل الأهلي استعداداته للمواجهة، وسط ترقب للإعلان عن القائمة النهائية، التي ستشهد عودة عدد من العناصر الغائبة خلال الفترة الماضية.