الزمالك يحسم الجدل بشأن عرض سبورتنج براجا لضم عمر عبد العزيز

نفى مصدر بنادي الزمالك تلقي النادي أي عروض رسمية من سبورتنج براجا البرتغالي للتعاقد مع عمر عبد العزيز، حارس مرمى الفريق الشاب، كما تردد في الساعات الماضية.

وأكد المصدر أن الزمالك لم يتلقَ أي عروض احترافية، سواء بشأن لاعبي قطاع الناشئين والشباب أو لاعبي الفريق الأول، مشيرًا إلى عدم وجود مفاوضات رسمية مع النادي بشأن أي من اللاعبين.

وشدد المصدر على أن ما تردد بشأن وجود اهتمام من النادي البرتغالي بضم حارس الزمالك الشاب غير حقيقية، مؤكدًا أن أي تطورات تخص مستقبل اللاعبين سيتم التعامل معها من خلال القنوات الرسمية للنادي.