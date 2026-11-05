الجامعة العربية تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين

نظمت الآلية الثلاثية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية الخميس 5 نوفمبر 2026، ندوة مشتركة في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، بعنوان "حل الدولتين للقضية الفلسطينية في ضوء قواعد القانون الدولي".

وأكد السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ثابت، وأن تحقيق السلام العادل يقتضي إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

وتضمنت الندوة جلسة حوارية شارك فيها متحدثون عن المنظمات الثلاث، وممثل عن وزارة الخارجية الفلسطينية، وشهدت مشاركة وتفاعلاً من عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد لدى إثيوبيا.

وشدد السفير مصطفى على أن الاستيطان وسياسات الضم وتجزئة الأراضي الفلسطينية تقوض فرص حل الدولتين، داعياً إلى احترام القانون الدولي وتعزيز التنسيق بين المنظمات الثلاث لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.