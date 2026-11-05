أخبار السيارات | أسعار هيونداي أفانتي موديل 2005 المستعملة في مصر .. شيري تستعرض مستقبل التنقل العائلي في قمتها الدولية 2026

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، ‏‏منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

استضافت مدينة ووهو بمقاطعة آنهوي الصينية فعاليات قمة شيري الدولية للمستخدمين 2026 خلال شهر أكتوبر، بالتزامن مع افتتاح معرض خاص بالعلامة التجارية، استعرضت خلاله الشركة مجموعة من سياراتها وتقنياتها الحديثة، مع التركيز على احتياجات الأسرة ومستقبل التنقل العائلي تحت شعار «معا من أجل العائلة».

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أعلنت شركة زيكر عن طرازها الجديد زيكر 001 موديل 2027، وتنتمي 001 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وظهرت 001 بتحديثات جديدة وعصرية.

كشفت شركة لينكون عن طرازها الجديد لينكون أفياتور EX8، وتنتمي أفياتور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .