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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيري تستعرض مستقبل التنقل العائلي في قمتها الدولية 2026

شيري
شيري
كريم عاطف

استضافت مدينة ووهو بمقاطعة آنهوي الصينية فعاليات قمة شيري الدولية للمستخدمين 2026 خلال شهر أكتوبر، بالتزامن مع افتتاح معرض خاص بالعلامة التجارية، استعرضت خلاله الشركة مجموعة من سياراتها وتقنياتها الحديثة، مع التركيز على احتياجات الأسرة ومستقبل التنقل العائلي تحت شعار «معا من أجل العائلة».

وجمع المعرض طرازات متنوعة تستهدف تلبية متطلبات الاستخدام اليومي والرحلات العائلية، حيث عرضت شيري سيارات TIGGO V وTIGGO4 وStockman وCHERY Q، إلى جانب مجموعة أخرى من الطرازات التي تعكس اختلاف احتياجات العملاء من حيث المساحات الداخلية وعدد المقاعد والعملية.

وبرزت سيارة TIGGO V باعتبارها خيارا للعائلات الكبيرة، بفضل تصميمها المكون من ثلاثة صفوف وسبعة مقاعد، بينما توفر TIGGO9 CSH مساحة إضافية عند طي المقاعد الخلفية، بما يسمح باستيعاب مستلزمات الرحلات العائلية وعربات الأطفال والأمتعة. وفي المقابل، تستهدف CHERY Q تلبية احتياجات التنقل داخل المدن من خلال تصميمها المدمج.

وعلى مستوى التكنولوجيا، خصصت الشركة مساحة لاستعراض منظومة CSH الهجينة، التي وصلت كفاءتها الحرارية وفقا لاختبارات شيري إلى 44.5%، مع مجموعة من تجهيزات السلامة، من بينها مقاومة المياه بمعيار IP68 وإمكانية فصل الجهد العالي خلال 2 مللي ثانية.

كما استعرضت الشركة قدرات الشحن، حيث يمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% خلال 20 دقيقة، إلى جانب تقنية V2L التي تسمح باستخدام طاقة السيارة لتشغيل الأجهزة الكهربائية الخارجية، مثل مصابيح التخييم وأدوات الطهي، وهو ما يوسع إمكانات استخدامها خلال الأنشطة والرحلات المفتوحة.

وشهد المعرض أيضا استعراضا لهياكل السيارات وتجهيزات الحماية، بما في ذلك وسائد هوائية جانبية ستائرية يصل طولها إلى 2060 مم، مع توافر تكوينات تصل إلى 10 وسائد هوائية في بعض الطرازات.

ولم تقتصر الفعاليات على السيارات، إذ تضمنت تجربة عملية لشحن السيارة الكهربائية CHERY Q SUV، وعروضا لروبوتات ذكية من AiMOGA، من بينها روبوت بشري وآخر رباعي الأرجل، إلى جانب أنشطة تفاعلية ومساحات للتصوير والخط العربي.

كما خصصت شيري جزءا من المعرض لاستعراض تاريخها منذ تأسيسها عام 1997، وانتشارها في أكثر من 120 دولة ومنطقة، مع عرض قصص وتجارب عدد من مستخدميها حول العالم.

وعكست فعاليات القمة توجه شيري نحو تقديم السيارات باعتبارها جزءا من تجربة الحياة العائلية، من خلال الجمع بين المساحات العملية والتكنولوجيا وكفاءة التشغيل وأنظمة السلامة، مع التأكيد على أن الأرقام الفنية المعلنة تستند إلى اختبارات الشركة وقد تختلف النتائج الفعلية وفقا لظروف الاستخدام والقيادة.

قمة شيري الدولية للمستخدمين قمة شيري الدولية شيري TIGGO V TIGGO4

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