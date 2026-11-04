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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس-بنز تبتكر جيلا جديدا من شاشات السيارات.. الزجاج يتحول إلى شاشة هولوغرافية

مرسيدس-بنز
مرسيدس-بنز
كريم عاطف

تتجه شركة مرسيدس-بنز نحو إعادة تعريف مفهوم الشاشات داخل السيارات، من خلال تطوير تقنيات رقمية تتيح استخدام النوافذ والزجاج الأمامي كواجهات عرض متطورة، دون الحاجة إلى تركيب شاشات تقليدية تشغل حيزا داخل المقصورة.

وكشفت الشركة الألمانية عن ابتكارين جديدين يعتمد الأول على دمج وحدات إضاءة دقيقة داخل زجاج نوافذ السيارة، بينما يستهدف الثاني تحويل الزجاج الأمامي إلى مساحة عرض رقمية يمكنها تقديم معلومات مختلفة للسائق والراكب الأمامي في الوقت نفسه.

وتحمل التقنية الأولى اسم الشاشة الذكية المدمجة في الزجاج، وتعتمد على توزيع وحدات إضاءة LED صغيرة بين طبقات الزجاج، بما يسمح بعرض إشارات وتحذيرات مرئية عند الحاجة. وتستهدف هذه التقنية تعزيز التواصل بين السيارات، إذ يمكن استخدام النافذة الخلفية لعرض تنبيهات للسائقين القادمين من الخلف، خاصة في المواقف التي تتطلب تحذيرهم من مخاطر الطريق أو التغيرات المفاجئة في حركة المرور.

وتعتمد مرسيدس في هذه المنظومة على نوعين من الإضاءة، الأول Mini LED لتغطية المساحات الزجاجية الكبيرة وعرض إشارات الفرامل والتحذيرات، والثاني Micro LED الذي يوفر دقة أعلى تسمح بإظهار الرموز والرسومات التفصيلية على المساحات الأصغر.

ومن أبرز مميزات الابتكار أن وحدات الإضاءة تظل شبه غير مرئية عند إيقاف تشغيلها، وهو ما يحافظ على الشكل التقليدي للزجاج دون التأثير على التصميم الخارجي للسيارة.

أما التقنية الثانية فتستخدم جهاز عرض ضوئي مدمجا بلوحة العدادات، يقوم بإرسال المعلومات إلى طبقة شفافة داخل الزجاج الأمامي، مع إمكانية الحفاظ على وضوح المحتوى حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

وتتيح المنظومة عرض محتوى مختلف بحسب زاوية المشاهدة، بحيث يحصل السائق على بيانات القيادة والخرائط وإرشادات الملاحة، بينما يستطيع الراكب الأمامي مشاهدة معلومات عن الأماكن والمعالم المحيطة بالرحلة، إلى جانب إمكانية عرض مكالمات الفيديو والمحتوى الترفيهي.

ولم تعلن مرسيدس حتى الآن عن موعد دخول هذه التقنيات مرحلة الإنتاج التجاري أو السيارات التي ستشهد استخدامها، إلا أن نجاحها قد يمهد لمرحلة جديدة تصبح فيها الأسطح الزجاجية جزءا أساسيا من أنظمة العرض والتفاعل داخل السيارات.

مرسيدس بنز الشاشات داخل السيارات النوافذ الزجاج الأمامي شاشات تقليدية الشركة الألمانية

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