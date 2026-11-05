خالد الغندور يكشف عن تحركات إدارية جديدة داخل الأهلي خلال الفترة المقبلة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود تحركات إدارية داخل النادي الأهلي، تمهيدًا لإجراء تغييرات محتملة خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة من الترقب داخل أروقة القلعة الحمراء بشأن القرارات المنتظرة.

الأهلي

وقال “الغندور”، عبر برنامجه «ستاد المحور»، إن إدارة الأهلي تفرض حالة من السرية الشديدة حول طبيعة هذه التغييرات، سواء فيما يتعلق بالأسماء أو المناصب، مشيرًا إلى أن تفاصيل التحركات لم يُكشف عنها حتى الآن.

واختتم “الغندور” تصريحاته بالتأكيد على أن الصورة ستتضح بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، مع ترقب ما ستسفر عنه التحركات الإدارية داخل النادي الأهلي.