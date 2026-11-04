طارق العشري: شخصية إمام عاشور اتغيرت .. ويحتاج إلى جلسة نفسية مع «عموتة»

تحدث طارق العشري عن أزمة إمام عاشور مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن شخصية اللاعب تغيرت بالكامل في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه توقع تألقه عندما تولى تدريبه خلال تجربته مع حرس الحدود.

وقال العشري عبر برنامج أوضة اللبس، إنه شجع إمام عاشور على قبول عرض الزمالك خلال فترة تواجده مع حرس الحدود، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك قدرات كبيرة ويُعد جوكر داخل الملعب، ولا غنى عن وجوده في أي فريق، لكنه يحتاج إلى جلسة نفسية مع الحسين عموتة، للتعامل مع وضعه الحالي.

وأضاف أن حسام حسن يجيد التعامل النفسي مع إمام عاشور داخل منتخب مصر، مشددًا على ضرورة أن يكون اللاعب صادقًا مع نفسه بشأن جاهزيته البدنية والفنية، وأن استبعاده من الفريق ليس الحل الأمثل للأزمة.