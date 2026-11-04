اجتماع مرتقب بين عموتة وإدارة الأهلي لحسم صفقات الشتاء.. وياسر إبراهيم وأشرف داري كلمة السر| خاص

يستعد النادي الأهلي لوضع اللمسات الأولى على خطته لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة في معالجة بعض المراكز التي تحتاج إلى دعم، وعلى رأسها قلب الدفاع والوسط المدافع.

ومن المنتظر أن تعقد إدارة الكرة بالأهلي اجتماعًا مع عموتة عقب مواجهة السكة الحديد، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، لمناقشة احتياجات الفريق وتحديد أولويات التعاقدات، قبل بدء التحركات الرسمية للتفاوض مع اللاعبين والأندية.

وعلمت مصادر مطلعة أن الاجتماع يستهدف وضع تصور شامل لملف الصفقات الشتوية، من خلال مناقشة الأسماء المرشحة لتدعيم الفريق، وترتيب الأولويات بين اللاعبين المحليين والأجانب، إلى جانب تحديد البدائل المتاحة وفقًا للرؤية الفنية للجهاز الفني.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن الاجتماع المرتقب لن يكون الأخير في ملف الانتقالات الشتوية، لكنه يمثل خطوة مهمة نحو تحديد ملامح تحركات النادي خلال الفترة المقبلة، ووضع الأسس التي ستُبنى عليها المفاوضات.

قلب الدفاع والوسط المدافع على رأس أولويات الأهلي

ويأتي تدعيم مركزي قلب الدفاع والوسط المدافع، المعروف بمركز رقم 6، في مقدمة الملفات التي تسعى إدارة الأهلي لحسمها، بعدما شهد اجتماع سابق بين الحسين عموتة وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة، اتفاقًا على ضرورة تدعيم المركزين خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الجديدة مناقشة قائمة المرشحين، مع المفاضلة بين العناصر المحلية والأجنبية، وتحديد عدد الصفقات المطلوبة في كل مركز، بما يتناسب مع احتياجات الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

ياسر إبراهيم يحدد عدد صفقات الأهلي الدفاعية

ويُعد مستقبل ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، أحد العوامل المؤثرة في تحديد حجم التدعيمات الدفاعية، في ظل رغبة النادي في التعاقد مع مدافعين محليين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب المصدر، فإن موقف اللاعب من تجديد عقده سيكون له دور حاسم في تحديد عدد الصفقات التي يسعى الأهلي لإبرامها، إذ قد تتجه الإدارة إلى التعاقد مع ثلاثة مدافعين في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن استمراره، على أن يكون أحدهم على سبيل الإعارة.

وبالتالي، فإن حسم ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم سيحدد إلى حد كبير شكل التحركات الدفاعية للأهلي، سواء بالاكتفاء بعدد محدود من الصفقات أو زيادة الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني.

أشرف داري يحسم موقف الأهلي من المدافع الأجنبي

وفي السياق نفسه، يرتبط قرار التعاقد مع مدافع أجنبي بمستقبل المغربي أشرف داري، الذي لا يزال ملفه مطروحًا على طاولة إدارة الكرة، في انتظار حسم موقفه قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تدعيم الخط الخلفي بعنصر أجنبي.

وتسعى إدارة الأهلي إلى الانتهاء من تقييم جميع الملفات المرتبطة بمركز قلب الدفاع، قبل الدخول في مفاوضات رسمية، لتجنب التعاقد مع عناصر لا تتوافق مع احتياجات الفريق أو حسابات الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يرسم الاجتماع المرتقب بين عموتة وإدارة الكرة ملامح خطة الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية، سواء على مستوى تدعيم قلب الدفاع أو مركز الوسط المدافع، على أن تتحدد الخطوات التالية وفقًا لموقف ياسر إبراهيم وأشرف داري، إلى جانب قائمة الأسماء التي سيستقر عليها الجهاز الفني.