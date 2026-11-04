شجاعة وسرعة بديهة.. شاب ينقذ شقيقه من الموت بتصرف بطولي في اللحظات الأخيرة

في لحظات لا تحتمل التأخير، تحولت أجواء عادية إلى مشهد مليء بالرعب، بعدما تعرض شاب لأزمة تنفسية حادة واختناق مفاجئ كادا يتسببان في فقدانه حياته، قبل أن يتدخل شقيقه في الوقت المناسب وينجح في إنقاذه بتصرف سريع وشجاعة لافتة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يوثق تفاصيل الواقعة، ويظهر الشاب خلال تعرضه لأزمة مفاجئة وصعوبة شديدة في التنفس، وسط لحظات من التوتر والارتباك، قبل أن يسارع شقيقه بالتدخل لإنقاذه.

ولم يتردد الشقيق في محاولة مساعدة أخيه، حيث استخدم إحدى مناورات الإسعافات الأولية للتعامل مع حالة الاختناق، ونجح بفضل سرعة بديهته في مساعدته على استعادة التنفس وتجاوز اللحظات الحرجة التي كادت تنتهي بمأساة.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر موقع «فيسبوك»، وسط إشادات كبيرة بشجاعة الشقيق وحسن تصرفه، حيث اعتبر متابعون أن تدخله السريع كان سببًا في إنقاذ حياة أخيه، خاصة أن مثل هذه الحالات تحتاج إلى سرعة في التعامل وعدم الاستسلام للارتباك.

كما أعاد المقطع التذكير بأهمية تعلم الإسعافات الأولية، والتعرف على الطرق الصحيحة للتعامل مع حالات الاختناق والأزمات التنفسية المفاجئة، إذ يمكن أن تسهم معرفة هذه المهارات في إنقاذ الأرواح خلال اللحظات الحرجة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الواقعة بعبارات مؤثرة عن قيمة الأخوة والسند في أوقات الشدة، مستحضرين الآية الكريمة: «سنشد عضدك بأخيك»، التي جسدت في نظر كثيرين ما حدث، بعدما تحول الشقيق في لحظة فارقة إلى طوق نجاة أنقذ أخاه من الموت.

