فقرة بدنية وخططية قوية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة مصر للتأمين

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فقرة بدنية قوية للاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء وادي دجلة الأخيرة في مسابقة كأس عاصمة مصر، خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمباراة مصر للتأمين في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وعقب ذلك، ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للتأمين، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.