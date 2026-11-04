الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو1 في جزيرة قشم

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الاربعاء عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أمريكية من طراز MQ1 في سماء جزيرة قشم بالخليج الفارسي، حسب وكالة فارس.

تدمير طائرة مسيّرة أمريكية



وأوضح البيان أنه و قبل دقائق تم اعتراض وتدمير الطائرة المسيّرة الأمريكية الخامسة عشرة من طراز MQ1 بواسطة منظومة دفاع جوي متطورة وجديدة تابعة للحرس، وتحت سيطرة شبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد، في سماء جزيرة قشم".

وفي سياق متصل، من المقرر أن يصدق البرلمان التركي اليوم الأربعاء على اتفاقية دفاعية مع السعودية وباكستان تتضمن بندا للدفاع المشترك، يلزم ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي بالدفاع ​عن الرياض في مواجهة هجمات جماعة الحوثي اليمنية.



ويفرض التصديق على ‌أنقرة التزاما رسميا تجاه السعودية بالدفاع المشترك، لكنه لا يعني بالضرورة إرسال قوات تركية إلى هناك. ويتطلب نشر جنود تفويضا منفصلا من البرلمان.