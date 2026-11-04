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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عطية يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام الإمارات بنهائي كأس الخليج للناشئين

منتخب مصر تحت 17 عامًا
منتخب مصر تحت 17 عامًا
حسن العمدة

تقدم منتخب مصر تحت 17 عامًا على نظيره منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة المقامة حاليًا على استاد حمد الكبير، في نهائي بطولة كأس الخليج للناشئين المقامة في قطر.

ونجح محمد عطية في تسجيل الهدف الثاني لصالح الفراعنة الصغار في الدقيقة 67، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك المنتخب الإماراتي، ليعيد التقدم لمنتخب مصر في المباراة النهائية.

وكان خالد محمود أبو الركب قد افتتح التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 20، قبل أن يدرك بطي خميس التعادل للمنتخب الإماراتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسين عبد اللطيف تبديلين في الدقيقة 45، بمشاركة خالد مختار ويوسف عبد الله بدلًا من خالد محمود وأدهم حسيب.

ويأمل منتخب مصر في الحفاظ على تقدمه خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، من أجل حسم اللقب والتتويج بكأس الخليج للناشئين، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

منتخب مصر تحت 17 عامًا منتخب مصر منتخب الإمارات كأس الخليج للناشئين كأس الخليج

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