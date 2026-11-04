تفاصيل إصابة نجم برشلونة وموقفه من مباراة أتلتيكو مدريد

يعاني لاعب وسط برشلونة، رودري، من إصابة طفيفة في أوتار الركبة، مما سيجعله يغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد يوم الأحد.

وسيغيب اللاعب -الفائز بكأس العالم- عن المباراة التي ستجمع متصدر الدوري الإسباني بملاحقه أتلتيكو مدريد (صاحب المركز الثاني) يوم الأحد.

وكان رودري قد اضطر لمغادرة الملعب بين شوطي المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 3-0 على أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ليحل محله مارك بيرنال.

وأعلن برشلونة أن الفحوصات الطبية كشفت عن "إصابة طفيفة في أوتار الركبة اليمنى".

ولم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب -الحائز على جائزة الكرة الذهبية لعام 2024- سيغيب لفترة تتجاوز مباراة أتلتيكو مدريد؛ حيث أشار النادي الكتالوني إلى أن "مدة التعافي الدقيقة ستعتمد على تطور حالة الإصابة".

صدارة الدوري الإسباني

ويتقدم برشلونة، حامل اللقب، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد، وذلك بعد مرور 11 جولة من منافسات الدوري.

وكان رودري، قائد المنتخب الإسباني البالغ من العمر 30 عاماً، كان صفقة كبرى للفريق بعد انضمامه قادماً من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

ومع ذلك، فقد ظهرت على رودري علامات الإرهاق؛ إذ فضّل المدرب هانزي فليك وضعه على مقاعد البدلاء كإجراء احترازي خلال مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين أمام باريس سان جيرمان (حامل اللقب)، وهي المباراة التي انتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 4-2.