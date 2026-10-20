شكوك حول مشاركة رودري أمام باريس سان جيرمان.. وغيابات مؤثرة تضرب برشلونة

تحوم الشكوك حول مشاركة رودري، لاعب وسط برشلونة، بصورة أساسية أمام باريس سان جيرمان، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية عقب شعوره بإجهاد عضلي خلال التدريبات الأخيرة.

وكشف الصحفي الإسباني ألفريدو مارتينيز، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، عن احتمالية وجود اللاعب على مقاعد البدلاء، في ظل المؤشرات التي ترجح عدم جاهزيته الكاملة لخوض المباراة منذ البداية.

وبحسب التقارير الإعلامية، لا يعاني رودري من إصابة خطيرة، لكن الإجهاد العضلي قد يدفع المدرب الألماني هانزي فليك إلى عدم المجازفة به، تجنبًا لتفاقم حالته البدنية، خاصة مع ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

ويمثل موقف لاعب الوسط مصدر قلق للجهاز الفني لبرشلونة، نظرًا إلى دوره في تنظيم الاستحواذ والربط بين الخطوط، وهي عناصر قد يحتاج إليها الفريق في مواجهة باريس سان جيرمان، الذي يعتمد على الضغط العالي وسرعة التحولات الهجومية. ومن المنتظر أن يتحدد موقف اللاعب النهائي وفقًا للتقييم الطبي قبل انطلاق المباراة.

غيابات مؤثرة في صفوف برشلونة

ولا تقتصر الغيابات المحتملة على رودري، إذ يواجه برشلونة صعوبات على مستوى الخط الخلفي، بعدما تأكد غياب إريك غارسيا لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، نتيجة إصابته عضليًا في الفخذ الأيمن.

كما يغيب جول كوندي عن المواجهة بسبب التواء في الكاحل الأيسر، وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ إضافي لاختيار العناصر المناسبة لتعويض الغيابات الدفاعية.

في المقابل، تلقى هانزي فليك دفعة إيجابية بعودة جيرارد مارتن إلى قائمة الفريق الرسمية، بعدما أحاطت الشكوك بجاهزيته إثر تعرضه لضربة قوية خلال مواجهة ريال بيتيس الأخيرة، بينما لا يزال موقف أندرياس كريستينسن غير محسوم.

برشلونة وباريس سان جيرمان في صراع الصدارة

ويدخل برشلونة المواجهة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في الدوري الإسباني، فيما يسعى باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا وفقًا لما ورد في التقرير، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية على الساحة القارية.

ويتساوى الفريقان برصيد ست نقاط لكل منهما بعد الفوز في أول جولتين من مرحلة الدوري، إلا أن باريس سان جيرمان يتقدم بفارق الأهداف، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في المنافسة على المراكز المتقدمة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب «حديقة الأمراء» في العاصمة الفرنسية باريس، مساء الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتتجه الأنظار إلى التشكيل الذي سيعتمد عليه فليك، في ظل الغيابات الدفاعية والشكوك المتعلقة بجاهزية رودري، وسط تطلعات برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس مباشر على صدارة مرحلة الدوري.