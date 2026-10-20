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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من أحمد شريف بعد فوز الزمالك على بترول أسيوط

أحمد شريف
أحمد شريف
حسن العمدة

أبدى أحمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز على بترول أسيوط في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال اللاعب، في تصريحات عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة: «اجتهدت في الفترة الماضية وبذلت قصارى جهدي مع الفريق، وسعيد بالفوز في لقاء اليوم والحصول على الثلاث نقاط».

وأضاف: «الحصول على الجائزة نتاج تعب ومجهود كبير في الفترة الماضية، وبمساعدة زملائي من أجل الظهور بأفضل صورة».

واختتم أحمد شريف تصريحاته قائلًا: «جمهور الزمالك يستحق أن نبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاده في كل المباريات».

وفاز فريق الزمالك على بترول أسيوط بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة .

أحمد شريف نادي الزمالك الزمالك بترول أسيوط

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