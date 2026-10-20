ماهر غريب يوضح موقف الزمالك من أزمة التحكيم بعد القمة

أكد ماهر غريب المسئول الإعلامي بنادي الزمالك أن الفريق تعرض للظلم خلال مباراة القمة، مشيرًا إلى أن انتهاء المباراة لا يعني الدخول في مواجهة مع اتحاد الكرة، وذلك في حديث تلفزيوني بشأن أزمة التحكيم والبيانات الصادرة عن النادي.

وخلال الحوار، وُجه سؤال إلى ماهر غريب بشأن بيان الزمالك الذي جاء فيه: «فإن الزمالك لن يقف مكتوف الأيدي، ويعرف جيدًا كيف يحمي حقوق النادي وجماهيره»، وما إذا كانت هذه العبارة تعكس الدخول في مواجهة مع اتحاد الكرة.

ورد غريب متسائلًا عن توقيت صدور البيان، قبل أن يوضح له المحاور أنه أول بيان صدر عقب المباراة.

وعلق ماهر غريب على ذلك قائلًا: «الوضع دلوقتي مختلف عن يوم الأحد اللي فات عن النهارده»، في إشارة إلى اختلاف الموقف الحالي عن الأجواء التي أعقبت مباراة القمة مباشرة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل حول القرارات التحكيمية في مباراة القمة، والمواقف التي اتخذها الزمالك اعتراضًا على ما اعتبره أخطاء تحكيمية أثرت في اللقاء.