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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غيابات وإصابات مؤثرة تضرب باريس سان جيرمان وبرشلونة قبل مباراة اليوم

باريس سان جيرمان وبرشلونة
باريس سان جيرمان وبرشلونة
حسن العمدة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء يجمع حامل اللقب بالفريق الكتالوني الذي يقدم مستويات قوية خلال الموسم الحالي.

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق ستة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، كان آخرها الفوز على ستراسبورغ بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي، فيما يطمح برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق نتيجة تعزز حظوظه في المنافسة الأوروبية.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في ظل الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريقان، خاصة على المستوى الدفاعي، وهو ما يضع المدربين أمام تحديات فنية في اختيار التشكيل المناسب والحد من خطورة العناصر الهجومية للمنافس.

غيابات دفاعية مؤثرة في صفوف برشلونة

تلقى برشلونة ضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان، بعد تأكد غياب إريك غارسيا وجول كوندي، في ظل الإصابات التي أبعدت الثنائي عن حسابات الجهاز الفني للمباراة المرتقبة.

وكشف النادي الكتالوني عن إصابة إريك غارسيا في العضلة المستقيمة الفخذية بالساق اليمنى، مع توقعات بغيابه لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، بينما تعرض جول كوندي لالتواء في الكاحل الأيسر، ليغيب عن المواجهة الأوروبية، وسط ترقب لموقفه من المشاركة في مباراة ريال مدريد المقبلة.

وتفرض هذه الغيابات على هانزي فليك البحث عن بدائل مناسبة لتعويض العناصر الأساسية، إذ تبرز احتمالية الاعتماد على جيرارد مارتين وباو كوبارسي في قلب الدفاع، مع إمكانية مشاركة تشافي إسبارت في مركز الظهير الأيمن وجواو كانسيلو في الجبهة اليسرى، وفقًا للتوقعات السابقة للمباراة.

نونو مينديز يغيب عن باريس سان جيرمان

في المقابل، يفتقد باريس سان جيرمان جهود ظهيره الأيسر البرتغالي نونو مينديز، بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية للساق اليسرى خلال مواجهة ستراسبورغ الأخيرة بالدوري الفرنسي.

ويمثل غياب مينديز تحديًا أمام المدرب الإسباني لويس إنريكي، في ظل الدور الذي يؤديه اللاعب على المستويين الدفاعي والهجومي، خاصة مع احتمالية مواجهته للجناح الإسباني الشاب لامين يامال، أحد أبرز الأسلحة الهجومية لبرشلونة.

وتشير التوقعات إلى إمكانية الاستعانة بلوكاس ديني لتعويض غياب مينديز، مع محاولة الحفاظ على التوازن الدفاعي والحد من خطورة برشلونة عبر الجبهة اليمنى.

لامين يامال يشكل تهديدًا لدفاع باريس

يبرز لامين يامال باعتباره أحد أهم مفاتيح اللعب في صفوف برشلونة، بفضل سرعته ومهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفرص والوصول إلى المرمى، وهو ما يفرض على دفاع باريس سان جيرمان التعامل بحذر مع تحركاته.

من جانبه، أكد لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا أن فريقه لا يشعر بالخوف من مواجهة يامال، رغم اعترافه بالمكانة الكبيرة التي وصل إليها اللاعب، مشددًا على أن الاستعداد للمباراة يعتمد على التعامل مع برشلونة باعتباره فريقًا متكاملًا، وليس التركيز على لاعب بعينه.

بدوره، يرى لويس إنريكي أن الاستحواذ على الكرة يمثل أحد الحلول المهمة للحد من خطورة يامال، إلى جانب ضرورة الالتزام بالواجبات الدفاعية والتحلي بالتركيز والعمل الجماعي طوال المباراة، في مواجهة ينتظر أن تشهد صراعًا تكتيكيًا قويًا بين الفريقين.

باريس سان جيرمان برشلونة دوري أبطال أوروبا

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