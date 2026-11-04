بعد السيطرة على الكونجرس.. الديمقراطيون يستعدون لفتح تحقيقات ضد ترامب وعائلته

يستعد الحزب الديمقراطي الأمريكي لفتح سلسلة من التحقيقات بشأن الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته ومصالحهم التجارية، مستغلًا سيطرته المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ عقب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حسب مجلة التايم الأمريكية.

الديمقراطيون يفتحون جبهة تحقيقات ضد ترامب وعائلته

ومن المتوقع أن يتولى النائب الديمقراطي حكيم جيفريز رئاسة مجلس النواب، بما يمنح الحزب فرصة لتكثيف الرقابة على إدارة ترامب، وفتح ملفات تتعلق بأنشطته التجارية وعلاقاته المالية.

وتشمل الملفات المطروحة للتحقيق استثمارات مرتبطة بالعملات المشفرة، وشركة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، إلى جانب الطائرة الفاخرة التي حصلت عليها الإدارة الأمريكية من قطر، فضلًا عن أنشطة جاريد كوشنر، صهر ترامب، وعلاقاته الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط.

كما يعتزم الديمقراطيون التدقيق في علاقات دونالد ترامب الابن بشركة الاستثمار «1789 كابيتال»، وسط تساؤلات بشأن تضارب المصالح المحتمل بين الأنشطة التجارية للعائلة والقرارات السياسية للرئيس الأمريكي.

ولا تستبعد بعض الأصوات داخل الحزب الديمقراطي الدفع باتجاه إجراءات لعزل ترامب أو وزير الدفاع بيت هيجسيث، في إطار تصعيد المواجهة السياسية مع الإدارة الجمهورية.