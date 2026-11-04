قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد إقالة نونو سانتو.. وست هام يعين سكوت باركر مدربا للفريق

وست هام
وست هام
مجدي سلامة

أعلن نادي وست هام، يوم الأربعاء، عن تعيين قائده السابق سكوت باركر مدرباً للفريق، وذلك عقب إقالة المدرب نونو إسبيريتو سانتو.

وجاءت إقالة نونو يوم الثلاثاء، بعد 13 مباراة فقط من انطلاق مشوار الفريق في دوري الدرجة الثانية، حيث يسعى وست هام للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن هبط منه في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

وذكر نادي وست هام أن باركر، البالغ من العمر 46 عاماً، وقّع عقداً لمدة عامين ونصف. وكان لاعب الوسط الإنجليزي السابق قد خاض 129 مباراة بقميص النادي في الفترة ما بين عامي 2007 و2011.

وقال باركر عبر الموقع الرسمي للنادي: "إنها لحظة فخر كبيرة بالنسبة لي أن أتولى هذا المنصب، وأن أعود إلى نادٍ يعني الكثير لي ولعائلتي. لدي ذكريات جميلة جداً عن فترتي هنا؛ فقد كانت أربع سنوات قدمت خلالها، على الأرجح، أفضل كرة قدم في مسيرتي".

أكد باركر، الذي لعب للعديد من الأندية خلال مسيرته -مثل تشارلتون، وتشيلسي، ونيوكاسل، وتوتنهام، وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز- أن وست هام هو المكان الذي شعر فيه بأنه في بيته تماماً.

وأضاف باركر، الذي مثّل المنتخب الإنجليزي في 18 مباراة دولية: "كان هناك دفء ومحبة وشعور لم أجده ربما في أي مكان آخر. كان هناك أمر بارز دائماً، وهو العلاقة التي بنيتها مع الجماهير هنا؛ ذلك التناغم والاحترام الذي شعرت به منذ اللحظة الأولى".

مسيرته السابقة

وسبق لباركر أن تولى تدريب أندية فولهام، وبورنموث، وبيرنلي، بالإضافة إلى نادي كلوب بروج البلجيكي. وقد أقيل من تدريب النادي البلجيكي بعد أقل من ثلاثة أشهر، عقب هزيمة ثقيلة بنتيجة 5-1 أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق خلال فترته هناك فوزين فقط في 12 مباراة.

سكوت باركر نونو سانتو نادي وست هام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

ترشيحاتنا

كلية الآداب بجامعة بني سويف

آداب بني سويف تعقد ندوة تنمية الإبداع الشخصي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يلتقي عددٍ من نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل دوائرهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

رئيس مياه القناة : إزالة معوقات العمل في أجتماعاً موسعاً مع منظومة التحصيل

رئيس مياه القناة: اجتماع موسع مع مديري الإيرادات لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التحصيل

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد