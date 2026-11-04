بعد إقالة نونو سانتو.. وست هام يعين سكوت باركر مدربا للفريق

أعلن نادي وست هام، يوم الأربعاء، عن تعيين قائده السابق سكوت باركر مدرباً للفريق، وذلك عقب إقالة المدرب نونو إسبيريتو سانتو.

وجاءت إقالة نونو يوم الثلاثاء، بعد 13 مباراة فقط من انطلاق مشوار الفريق في دوري الدرجة الثانية، حيث يسعى وست هام للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن هبط منه في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

وذكر نادي وست هام أن باركر، البالغ من العمر 46 عاماً، وقّع عقداً لمدة عامين ونصف. وكان لاعب الوسط الإنجليزي السابق قد خاض 129 مباراة بقميص النادي في الفترة ما بين عامي 2007 و2011.

وقال باركر عبر الموقع الرسمي للنادي: "إنها لحظة فخر كبيرة بالنسبة لي أن أتولى هذا المنصب، وأن أعود إلى نادٍ يعني الكثير لي ولعائلتي. لدي ذكريات جميلة جداً عن فترتي هنا؛ فقد كانت أربع سنوات قدمت خلالها، على الأرجح، أفضل كرة قدم في مسيرتي".

أكد باركر، الذي لعب للعديد من الأندية خلال مسيرته -مثل تشارلتون، وتشيلسي، ونيوكاسل، وتوتنهام، وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز- أن وست هام هو المكان الذي شعر فيه بأنه في بيته تماماً.

وأضاف باركر، الذي مثّل المنتخب الإنجليزي في 18 مباراة دولية: "كان هناك دفء ومحبة وشعور لم أجده ربما في أي مكان آخر. كان هناك أمر بارز دائماً، وهو العلاقة التي بنيتها مع الجماهير هنا؛ ذلك التناغم والاحترام الذي شعرت به منذ اللحظة الأولى".

مسيرته السابقة

وسبق لباركر أن تولى تدريب أندية فولهام، وبورنموث، وبيرنلي، بالإضافة إلى نادي كلوب بروج البلجيكي. وقد أقيل من تدريب النادي البلجيكي بعد أقل من ثلاثة أشهر، عقب هزيمة ثقيلة بنتيجة 5-1 أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق خلال فترته هناك فوزين فقط في 12 مباراة.