محافظ دمياط يتفقد مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، زيارة إلى مقر شركة دمياط للغزل والنسيج، التقى خلالها المهندس جلال سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات مشروع تطوير الشركة، والوقوف على الموقف التنفيذي الحالي للأعمال.

وخلال الزيارة، شاهد المحافظ عرضًا تقديميًا حول مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج، والذي يستهدف إنتاج أقمشة الجينز، حيث تم استعراض الموقع العام للمشروع، المقام على مساحة إجمالية تبلغ 107 آلاف متر مربع.

كما تناول العرض الخطة الإنتاجية المستهدفة ومراحل العملية الإنتاجية، التي تشمل مصانع الغزل والنسيج والتجهيز والصباغة، إلى جانب المباني الخدمية وأعمال البنية التحتية، ونسب تنفيذ الأعمال والمعدات والماكينات المخصصة لكل مصنع.

وفي سياق متصل، تفقد محافظ دمياط موقع المشروع، واطلع على الموقف التنفيذي لمختلف مكوناته، ومراحل تتابع العمليات الإنتاجية.