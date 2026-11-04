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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

14 هزيمة متتالية.. سلوفان بقيادة “توريه” يسجل رقما سلبيا بأبطال أوروبا

يايا توريه
يايا توريه
مجدي سلامة

شهد الموسم الصعب ليايا توريه -كأول مدرب أفريقي في دوري أبطال أوروبا- تسجيل فريقه "سلوفان براتيسلافا" رقماً قياسياً سلبياً يتمثل في عدد الهزائم المتتالية.

فقد تعرض "سلوفان" لهزيمة بنتيجة 4-0 أمام "لاسك" النمساوي يوم الثلاثاء، وهي الهزيمة الرابعة عشرة على التوالي للفريق السلوفاكي في المرحلة الرئيسية من البطولة، في سلسلة بدأت منذ عام 1992.

وبهذا، تجاوز "سلوفان" الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله نادي مارسيليا بـ 13 هزيمة متتالية (بين مارس 2012 ونوفمبر 2020).

أما الرقم القياسي المطلق في تاريخ البطولة -بما في ذلك حقبة "كأس أوروبا" القديمة- فيبلغ 16 هزيمة متتالية، وهو مسجل باسم نادي "جونيس إيش" من لوكسمبورغ.

وقال يايا توريه، الذي سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة عام 2009، عقب الهزيمة أمام "لاسك": "بصراحة، الأمر صعب للغاية. لقد كانوا أكثر شراسة، وربما لم نقاتل بما يكفي، لكن أحياناً لا يسعك سوى تقبل الواقع".

أصبحت كرة القدم الأوروبية في عصرها الحديث بالغة الصعوبة على الأندية القادمة من أسواق صغيرة مثل سلوفاكيا، مقارنةً بالماضي حين كان "سلوفان" قادراً على هزيمة برشلونة في نهائي إحدى بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (حين توج بلقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1969).

سلسلة هزائم "سلوفان" بدأت أمام ميلان

بدأت سلسلة الهزائم المخيبة لـ "سلوفان" في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر 1992، حين خسر أمام ميلان ذهاباً وإياباً في الدور الثاني؛ إذ كانت الأدوار الأولى حينها تُلعب بنظام خروج المغلوب، وذلك في الموسم الأول للبطولة بعد تغيير مسماها من "كأس أوروبا".

وتضمنت السلسلة ثماني هزائم في عام 2024 ضمن النظام الجديد للبطولة (نظام الدوري)، بالإضافة إلى أربع هزائم أخرى هذا الموسم.

وينتظر "سلوفان" مباريات قادمة على أرضه أمام ريال بيتيس وشاختار دونيتسك، حيث يسعى لتجنب معادلة الرقم القياسي المسجل باسم "جونيس إيش" في تاريخ البطولة الممتد عبر 72 موسماً. بعد تعادل فريق "جونيس"  بنتيجة 1-1 مع ليفربول في سبتمبر 1973، خسر الفريق جميع مبارياته الـ 16 في الجولة الأولى من كأس أوروبا، إلى أن حقق فوزاً بنتيجة 1-0 على بطل الدنمارك، نادي “آرهوس”، في سبتمبر 1987.

كما يواجه نادي “سلوفان” خطر الغياب عن الأدوار التأهيلية لدوري أبطال أوروبا في العام المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ تسعة مواسم؛ إذ يتأخر الفريق، الذي يدربه توريه، بفارق ثماني نقاط عن متصدر الدوري السلوفاكي، نادي “إف سي داك”، الذي لم يتلقَّ أي هزيمة حتى الآن.

واختتم توريه: "الأمر ليس سهلاً، لكن الموسم لا يزال طويلاً. نحن ننافس على عدة جبهات، ونخوض حالياً مباراة كل يومين أو ثلاثة أيام، مما أدى إلى تراكم الإرهاق لدى اللاعبين".

أبطال أوروبا توريه سلوفان

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