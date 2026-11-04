لأول مرة.. تووليت وناير ناجي يجتمعان في حفل موسيقي بقصر محمد علي

يستعد المطرب تووليت لخوض تجربة فنية جديدة، من خلال حفل موسيقي يجمعه بالموسيقار ناير ناجي لأول مرة، يوم 27 نوفمبر الجاري، داخل قصر محمد علي باشا، في لقاء يمزج بين موسيقى الأوركسترا الكلاسيكية وأغاني البوب التي اشتهر بها تووليت.

ومن المنتظر أن يقدم الثنائي مجموعة من المقطوعات الموسيقية التي تجمع بين اللونين، في تجربة مختلفة عن الحفلات الغنائية التقليدية، وتعكس تنوعًا في الأساليب الموسيقية.

وفي سياق آخر، يستعد تووليت لإحياء حفل غنائي في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 5 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه، إلى جانب أعمال ألبومه الأخير «صديق البرنامج».

أحدث ألبومات تووليت

وكان تووليت قد طرح ألبوم «صديق البرنامج»، الذي يضم 10 أغنيات، هي: «صديق البرنامج»، و«من غير كلام»، و«إنت حبيبي»، و«جريئة أوي»، و«هنعيش»، و«صديقة البرنامج»، و«حقك عليا»، و«ولا عاش ولا كان»، و«الموج عالي»، و«قبطان».

تفاصيل أزمة تووليت ووليد سعد

وعلى جانب آخر، أثار تووليت جدلًا خلال الأيام الماضية، بعد اتهام الملحن وليد سعد له باقتباس لحن أغنية «في الكام يوم اللي فاتوا»، التي قدمتها الفنانة لطيفة عام 2009، من ألحانه وكلمات نادر عبد الله، واستخدامه في تراك دعائي لإعلان إحدى الشركات.

وعبّر وليد سعد عن اعتراضه عبر حسابه على موقع «إكس»، مؤكدًا أن اللحن المستخدم في تراك تووليت يتطابق مع لحن أغنيته مع لطيفة، وكتب: «تراك تووليت الجديد مسروق من لحن أغنية (في الكام يوم اللي فاتوا) للنجمة لطيفة من ألحاني.. أنا اتسرقت في أغاني كتير قبل كده، والمشهد ده لازم ينتهي».