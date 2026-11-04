مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يختار 100 موهبة شابة للنسخة الثانية من «الموجة الجديدة»

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، عن تفاصيل النسخة الثانية من برنامج «الموجة الجديدة»، الذي يُقام ضمن فعاليات دورته السابعة والأربعين، المقرر انعقادها خلال الفترة من ١١ إلى ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦، بالشراكة مع مؤسسة دروسوس، وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج العام الماضي.

ويواصل البرنامج في نسخته الجديدة جهوده لاكتشاف المواهب السينمائية الشابة ودعمها، وإتاحة الفرصة أمام صناع الأفلام الصاعدين والطلاب ومحبي السينما من مختلف المحافظات المصرية لخوض تجربة تجمع بين التعلم والمشاهدة والتواصل المباشر مع صناع السينما، بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة لتطوير قدراتهم الفنية والمهنية، واكتشاف مساراتهم المستقبلية داخل صناعة السينما.

وشهد البرنامج هذا العام إقبالًا كبيرًا، بعدما تلقى أكثر من ٨٥٠ طلب مشاركة من مختلف أنحاء الجمهورية، اختير من بينها ١٠٠ مشارك، وفق عملية اختيار استهدفت تنوع الخلفيات الجغرافية والتجارب الفنية، وإتاحة الفرصة للمواهب التي تواجه تحديات في الوصول إلى فرص التدريب والتواصل المهني، خصوصًا في المحافظات البعيدة عن القاهرة.



وتعكس قائمة المشاركين هذا التوجه، إذ تضم ٧٠ مشاركًا من خارج القاهرة، يمثلون ٢٣ محافظة مصرية، من بينها أسوان والإسكندرية والبحيرة وسوهاج والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط، إلى جانب ٣٠ مشاركًا من القاهرة. كما تشمل خمسة مشاركين من العرب المقيمين في مصر، ينتمون إلى الصومال والسودان والعراق واليمن وفلسطين، فيما تشكل صانعات الأفلام ٥٥٪ من إجمالي المشاركين، في خطوة تعكس اهتمام البرنامج بتعزيز التنوع وتكافؤ الفرص داخل صناعة السينما.



ويقدم «الموجة الجديدة» تجربة متكاملة تتيح للمشاركين الانخراط في الأجواء الفنية والمهنية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من خلال حضور عروض مختارة من أبرز الأفلام المصرية والعربية والعالمية، والمشاركة في الندوات والمحاضرات المتخصصة والماستر كلاس، إلى جانب التواصل مع المخرجين والمنتجين والفنانين والخبراء المشاركين في فعاليات المهرجان، بما يتيح لهم الاقتراب من تجارب سينمائية متنوعة والتعرف على جوانب مختلفة من صناعة الأفلام.



وإلى جانب المشاركة في فعاليات المهرجان، يتضمن البرنامج مسارًا تدريبيًا متخصصًا يمتد ستة أيام، ويشتمل على ورش عمل وندوات متخصصة في مجالات صناعة السينما المختلفة، تشمل الإخراج وكتابة السيناريو والتصوير السينمائي والإنتاج والمونتاج. ويركز هذا المسار على تطوير المهارات الإبداعية والعملية للمشاركين، من خلال التدريب التفاعلي وتبادل الخبرات، مع إتاحة فرص للإرشاد الفردي ومناقشة التحديات الفنية التي يواجهها كل منهم في المرحلة الحالية من مسيرته.

ويشارك في تقديم الورش واللقاءات عدد من الأسماء البارزة في صناعة السينما العربية والدولية، من بينهم مديرة التصوير التونسية الفرنسية فريدا مرزوق، والمنتجة الأردنية رولا ناصر، والمدير الفني لمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي جيونا نازارو، والمخرج السوري أمير فخر الدين، حيث ينقل كل منهم إلى المشاركين جانبًا من خبرته في مجالات الصناعة المختلفة، من التكوين البصري وتطوير المشروعات والإنتاج إلى الإخراج والبرمجة السينمائية.



كما يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالتواصل مع صناع السينما المصريين، من خلال لقاءات مع مجموعة من المخرجين الذين يمثلون تجارب واتجاهات فنية متنوعة في السينما الروائية والتسجيلية والدراما التلفزيونية، من بينهم المخرجة مريم أبو عوف، والمخرج بسام مرتضى، والمخرجة نهى عادل، والمخرج عمرو موسى، بما يمنح المشاركين فرصة التعرف عن قرب على خصوصية التجربة المهنية لكل منهم، وأساليب العمل والتحديات المرتبطة بمختلف أشكال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.



ويفتتح البرنامج فعالياته بورشة إبداعية يقدمها الممثل محمد حاتم، أحد أبطال فيلم «برلين» للمخرج أحمد عبد الله، المشارك في الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وفي إطار حرص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على إتاحة فرص المشاركة أمام المواهب في مختلف المحافظات، يقدم البرنامج تجربة ممولة بالكامل للمشاركين من خارج القاهرة، تشمل الانتقالات والإقامة المشتركة وبطاقات اعتماد المهرجان، وذلك بالشراكة مع مؤسسة دروسوس وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني، بما يساهم في تجاوز العوائق الجغرافية والاقتصادية التي قد تحول دون استفادة الشباب من مثل هذه الفرص.

ويأتي استمرار برنامج «الموجة الجديدة» للعام الثاني تأكيدًا على توجه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نحو توسيع دوره في دعم الأجيال الجديدة من صناع السينما، وتطوير المبادرات التي تربط بين المهرجانات السينمائية وبناء القدرات المهنية، وتحويل أيام المهرجان إلى مساحة مفتوحة للتعلم والتجريب وتبادل الخبرات، بما يساهم في تنمية المواهب من مختلف أنحاء مصر وتعزيز حضورها في مستقبل صناعة السينما.



ومن خلال جمع مئة موهبة شابة، تحمل كل منها تجربتها وأسئلتها وطموحاتها، يسعى «الموجة الجديدة» إلى أن يكون نقطة انطلاق لعلاقات مهنية وإبداعية تمتد إلى ما بعد أيام المهرجان، وتمنح جيلًا جديدًا من السينمائيين فرصة الاقتراب خطوة من تحقيق أحلامه على الشاشة.



عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ومن أبرز المهرجانات الدولية التي تحتفي بفنون السينما وصناعتها.

تأسس عام ١٩٧٦، ويُقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحظى باعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

وعلى مدار خمسة عقود، رسّخ المهرجان مكانته ملتقىً لصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، ومنصةً لاكتشاف المواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي، ودعم صناعة السينما العربية والدولية.