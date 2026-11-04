القائمة الكاملة لأبطال مسلسل «ميس هناء» بطولة أسماء جلال بتوقيع طارق الجنايني

أعلنت شركة TVision للمنتج طارق الجنايني عن التعاقد بشكل رسمى مع أبطال مسلسل «ميس هناء»، بطولة الفنانة أسماء جلال، المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل 2027، ويتكون من 15 حلقة، في إطار اجتماعي عائلي كوميدي.

ويضم المسلسل نخبة من الفنانين، إلى جانب أسماء جلال، وهم أحمد خالد صالح، وسارة عبد الرحمن، وفيدرا، وسما إبراهيم، وأحمد رضوان، ودونا إمام.

بالإضافة إلى انضمام عدد من الأطفال تباعا خلال الفترة القادمة، وذلك تمهيدا لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة .

مسلسل «ميس هناء»

المسلسل من إنتاج طارق الجنايني، وتأليف إياد صالح، الذي تعاون مع الجناينى في عدد من الأعمال الناجحة، من بينها فيلم «الحريفة» وفيلم «محمود التاني»، الذي يُعرض حالياً في دور السينما، محققاً إيرادات تقترب من 100 مليون جنيه، إلى جانب مسلسل «فقرة الساحر».

يشهد المسلسل أولى التجارب الإخراجية لسلمى الكاشف في الدراما التلفزيونية.، خاصة إنها واحدة من المخرجات الواعدات .