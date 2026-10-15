بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

شهد افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على المشاركة في انطلاق فعاليات المهرجان في دورته الجديدة.

أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

لفتت الفنانة أسماء جلال الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء، حيث اختارت فستانًا طويلًا باللون الأسود، تميز بتصميم أنيق وتفاصيل لامعة أضفت عليه لمسة من الفخامة والجرأة.

وجاء الفستان بقصة محددة للقوام، مع تصميم مميز عند منطقة الصدر وأكتاف مكشوفة، وزُينت خامته بلمسات براقة متناثرة امتدت على طول الفستان، ما منح الإطلالة بريقًا لافتًا تحت أضواء السجادة الحمراء.

واعتمدت أسماء جلال الشعر الأسود الطويل، الذي جاء منسدلًا على كتفيها، مع مكياج أبرز عينيها وملامح وجهها، واكتفت بإكسسوارات بسيطة تضمنت قطعة رقيقة حول الرقبة وخاتمًا، لتترك التركيز على تفاصيل الفستان.

وجمعت الإطلالة بين الكلاسيكية واللمسات العصرية، إذ منح اللون الأسود، الفستان، طابعًا أنيقًا، بينما أضافت التفاصيل اللامعة والتصميم المحدد للقوام حضورًا مميزًا يناسب أجواء المهرجانات السينمائية.