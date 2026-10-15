قبل انطلاق مهرجان الجونة 2026 بساعات.. أغلى 5 فساتين لنجمات الدورة السابقة

مع اقتراب انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2026، تتجه الأنظار إلى السجادة الحمراء، انتظارًا للإطلالات التي ستختارها النجمات، وما تحمله من تصميمات لافتة تجمع بين الأناقة والجرأة والفخامة، في واحد من أبرز الأحداث الفنية التي تحظى باهتمام واسع من محبي الموضة والجمال.

أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي 2025

قبل بدء مهرجان الجونة السينمائي 2026 بساعات، تعود إطلالات الدورة الثامنة من المهرجان، التي أقيمت عام 2025، إلى الواجهة، بعدما لفتت مجموعة من النجمات الأنظار بفساتين حملت توقيع دور أزياء عالمية، وتفاوتت أسعارها بين التصميمات البسيطة نسبيًا والقطع الفاخرة ذات الأسعار المرتفعة.

وفي هذا التقرير، نستعرض أغرب وأغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة السينمائي 2025، وفقًا للأسعار الواردة في التقرير السابق، والتي أثارت اهتمام الجمهور ومحبي عالم الموضة.

- يسرا تتصدر القائمة بفستان من إيلي صعب:

تصدرت النجمة يسرا قائمة أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي 2025، بإطلالة فاخرة حملت توقيع المصمم العالمي إيلي صعب، أحد أبرز الأسماء في عالم الأزياء الراقية.

وجاء الفستان بتصميم دون أكمام، مع ترتر متدرج يجمع بين الوردي والذهبي والأزرق الداكن، في مزيج لوني منح الإطلالة طابعًا لافتًا على السجادة الحمراء.

وبحسب الأسعار الواردة في التقرير السابق، بلغ سعر الفستان نحو 5950 دولارًا أمريكيًا، ليأتي في صدارة قائمة الفساتين الأعلى سعرًا بين الإطلالات الخمس.

يسرا

فستان يسرا

- أمينة خليل بفستان فاخر من Zimmermann:

اختارت الفنانة أمينة خليل فستانًا طويلًا باللون الكريمي من دار الأزياء العالمية Zimmermann، خلال أحد اللقاءات الجانبية في مهرجان الجونة السينمائي 2025.

واتسم التصميم بأكمام طويلة وتفاصيل من الدانتيل والكشكشة، ليجمع بين الطابع الأنثوي والتفاصيل الراقية، مع الحفاظ على هدوء اللون وبساطة الإطلالة.

وبلغ سعر الفستان، وفقًا للتقرير السابق، نحو 215 ألفًا و600 جنيه مصري، ليكون من أبرز التصميمات مرتفعة السعر التي ارتبطت بإطلالات المهرجان.

أمينة خليل

فستان أمينة خليل

- بسنت شوقي بفستان ذهبي من Maria Lucia Hohan:

لفتت الفنانة بسنت شوقي الأنظار بفستان ذهبي لامع من تصميم دار Maria Lucia Hohan، خلال حضورها عرض فيلم «السادة الأفاضل» ضمن فعاليات المهرجان.

وجاء الفستان مكشوف الكتفين ومصنوعًا من الحرير بنسبة 100%، بحسب المعلومات الواردة عن التصميم، فيما أكملت بسنت إطلالتها بمجوهرات ذهبية وتسريحة شعر أنيقة عززت من فخامة المظهر.

وبلغ سعر الفستان نحو 1945 يورو، ليجمع بين اللون الذهبي اللافت والخامات الفاخرة والتصميم الذي يبرز تفاصيل الإطلالة.

بسنت شوقي

فستان بسنت شوقي

- إلهام شاهين بفستان من Givenchy:

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان من دار الأزياء العالمية Givenchy، ضمن مجموعة خريف وشتاء 2020، في تصميم جمع بين اللونين الأسود والأبيض.

واتسم الفستان بقصة طويلة وأكمام أنيقة وتفاصيل من الكشكشة امتدت بطوله، ما منحه مظهرًا مختلفًا عن التصميمات اللامعة التي عادة ما تخطف الأنظار على السجادة الحمراء.

وبلغ سعر الفستان نحو 1695 دولارًا أمريكيًا، ليكون من الإطلالات التي جمعت بين اسم عالمي في عالم الموضة وتصميم كلاسيكي بتفاصيل بارزة.

إلهام شاهين

فستان إلهام شاهين

- هدى المفتي بفستان أزرق من Zara:

على الجانب الآخر، اختارت الفنانة هدى المفتي إطلالة أكثر بساطة من خلال فستان أزرق طويل من علامة Zara، تميز بنقوش دائرية سوداء وتصميم دون أكمام.

وجاء الفستان بطابع عصري يجمع بين اللون اللافت والتفاصيل البسيطة، ليقدم نموذجًا لإطلالة أنيقة لا تعتمد بالضرورة على دور الأزياء الفاخرة أو الأسعار المرتفعة.

وبلغ سعر الفستان نحو 149 يورو، وفقًا للتقرير السابق، ليكون الأقل سعرًا بين التصميمات الخمسة، رغم حضوره ضمن الإطلالات التي جذبت اهتمام متابعي الموضة خلال المهرجان.

هدى المفتي

فستان هدى المفتي

إطلالات مهرجان الجونة.. منافسة تتجدد في 2026

مع انطلاق مهرجان الجونة السينمائي 2026، تتجدد المنافسة بين النجمات في اختيار الفساتين والتصميمات التي تعكس شخصياتهن وتواكب اتجاهات الموضة، وسط ترقب للإطلالات التي ستتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتثير النقاش بين محبي الأزياء.

وبين التصميمات الفاخرة التي تحمل توقيع كبار المصممين والاختيارات البسيطة ذات الأسعار الأقل، تظل السجادة الحمراء مساحة تجمع بين الأناقة والجرأة والتنوع، فيما تبقى أسعار الفساتين وتفاصيلها من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام الجمهور مع كل دورة جديدة من المهرجان.