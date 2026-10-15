سعر فستان درة في أحدث ظهور يثير الجدل.. لن تتوقع

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة درة

تألقت درة في أحدث ظهور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الكحلي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

قد حمل فستان درة توقيع مصممة الأزياء مرمر حليم و بلغ سعره 14100 ريال سعودي أي ما يقرب من 200 ألف جنيه مصري.

أنتعلت درة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات، مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت درة بخصلات شعرها البني الإنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.