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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سعر فستان درة في أحدث ظهور يثير الجدل.. لن تتوقع

درة
درة
هاجر هانئ

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة درة 

تألقت درة في أحدث ظهور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الكحلي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

قد حمل فستان درة توقيع مصممة الأزياء مرمر حليم و بلغ سعره 14100 ريال سعودي أي ما يقرب من 200 ألف جنيه مصري.

أنتعلت درة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات، مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت درة بخصلات شعرها البني الإنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

درة تفاصيل إطلالة درة إطلالة درة صور درة

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